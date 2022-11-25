Кашу будем варить на воде: закупочная цена молока выросла более чем на 50 процентов

В октябре у сельскохозяйственных производителей Эстонии было закуплено в натуральном весе в общей сложности 63 400 тонн молока, на 4,1 процента меньше, чем за тот же период прошлого года, а элитных сортов было закуплено 52 000 тонн, что на 1,7 процента меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные, переданные BNS Департаментом статистики.

Средняя жирность молока в октябре удержалась на уровне прошлого года в 4 процента, содержание белка также удержалось на прошлогоднем уровне 3,5 процента.

В октябре в Эстонии было произведено 9000 тонн питьевого молока, на 2,2 процента меньше, чем год назад. Сливок было произведено 2200 тонн, на 15,4 процента меньше, а сквашенного молока – 3000 тонн, что на 6,3 процента меньше, чем годом раньше.