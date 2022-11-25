И вашим и нашим: «Яндекс» разделяется, что бы продолжать работать на Западе

Утром в пятницу издание The Bell сообщило, что Кудрин в ночь с четверга на пятницу действительно решил с Путиным судьбу «Яндекса», утвердив схему раздела активов. Об этом же в блоге Faridaily написала журналистка Фарида Рустамова.

«После более чем 30 лет на госслужбе один из ближайших соратников Путина Алексей Кудрин уходит в »Яндекс«. Вчера поздно вечером он встретился с Путиным и согласовал свой уход [с поста главы Счетной палаты] и раздел крупнейшей частной технологической компании. Да, в России делами частного бизнеса занимается Путин», – отметила Рустамова.

Кудрин свое возможное назначение в «Яндекс» не комментировал. О его переходе из Счетной палаты в «Яндекс» еще в сентябре писала «Медуза» (издание объявлено в России СМИ-«иноагентом»).

Источники The Bell утверждают, что Кудрин возглавит новую управляющую структуру, в которую войдет действующий менеджмент «Яндекса», и будет контролировать компанию в плане принятия решений по ключевым вопросам.

Кудрин – понятный Путину человек, его давний соратник, который теперь станет стержнем всей новой схемы управления, сказал один из собеседников издания.