Треть жителей Эстонии потратят на праздничные покупки меньше, чем в прошлом году

Трийн Раудсепп, руководитель сегмента частных клиентов SEB, сообщила, что, согласно опросу, более половины (64%) участников планируют отмечать зимние праздники в этом году так же, как и в предыдущие годы, и не намерены менять свои привычки. «Однако оказалось, что треть жителей Эстонии (33%) планируют в этом году ограничить свои повседневные расходы в предпраздничный период, чтобы сэкономить деньги», – прокомментировала для BNS Раудсепп, добавив, что большую неуверенность ощущают люди со средним и низким уровнем дохода, более подверженные влиянию роста цен и счетов за электроэнергию зимой.

Директор по маркетингу Kaubamaja Бритта Ратас подтвердила, что предпраздничные скидки популярны у покупателей, и люди часто пользуются ими для совершения крупных покупок. «Некоторые покупатели начали готовиться к Рождеству заранее, первые тематические подарки и украшения покупали уже в конце октября, как только они появились в торговых залах в Таллинне и Тарту, а также в интернет-магазине», – рассказывает Ратас. Директор по маркетингу добавила, что несмотря на COVID, надолго отправивший людей в интернет-магазины, в этом году особенно заметно, что покупателям по-прежнему нравится ходить в реальные магазины. «Можно сказать, что почти 70% покупателей совершают рождественские покупки в обычном магазине, а треть покупает подарки, пользуясь всеми удобствами интернет-магазина, и совершает праздничные покупки в удобное для себя время и в удобном месте», – комментирует Ратас тенденции рождественских покупок.