Согласно проведенному в ноябре опросу SEB, половина (54%) жителей Эстонии планирует потратить на рождественские подарки до 150 евро. Более половины (57%) респондентов заявили, что подарочный бюджет в этом году останется тем же, что и в прошлом году. Однако треть (34%) респондентов отметили, что в этом году планируют потратить на подарки меньше, чем на прошлое Рождество.
Треть жителей Эстонии потратят на праздничные покупки меньше, чем в прошлом году
Трийн Раудсепп, руководитель сегмента частных клиентов SEB, сообщила, что, согласно опросу, более половины (64%) участников планируют отмечать зимние праздники в этом году так же, как и в предыдущие годы, и не намерены менять свои привычки. «Однако оказалось, что треть жителей Эстонии (33%) планируют в этом году ограничить свои повседневные расходы в предпраздничный период, чтобы сэкономить деньги», – прокомментировала для BNS Раудсепп, добавив, что большую неуверенность ощущают люди со средним и низким уровнем дохода, более подверженные влиянию роста цен и счетов за электроэнергию зимой.
Потребительский опрос SEB подтвердил, что большинство (76%) жителей Эстонии совершают рождественские покупки в крупных торговых центрах. Половина (52%) респондентов заявили, что покупают подарки и в разных интернет-магазинах. 38% участников опроса покупают подарки в декабре, однако пятая часть (20%) респондентов приобретают подарки на крупных распродажах, таких как «черная пятница», когда большинство торговых центров и интернет-магазинов Эстонии предлагают скидки.
Директор по маркетингу Kaubamaja Бритта Ратас подтвердила, что предпраздничные скидки популярны у покупателей, и люди часто пользуются ими для совершения крупных покупок. «Некоторые покупатели начали готовиться к Рождеству заранее, первые тематические подарки и украшения покупали уже в конце октября, как только они появились в торговых залах в Таллинне и Тарту, а также в интернет-магазине», – рассказывает Ратас. Директор по маркетингу добавила, что несмотря на COVID, надолго отправивший людей в интернет-магазины, в этом году особенно заметно, что покупателям по-прежнему нравится ходить в реальные магазины. «Можно сказать, что почти 70% покупателей совершают рождественские покупки в обычном магазине, а треть покупает подарки, пользуясь всеми удобствами интернет-магазина, и совершает праздничные покупки в удобное для себя время и в удобном месте», – комментирует Ратас тенденции рождественских покупок.
Трийн Раудсепп отметила, что большинство (71%) жителей Эстонии совершают рождественские покупки и в физических, и в виртуальных магазинах с помощью банковской карты. «Чаще всего оплата производится банковской картой, за ней следует оплата по банковской ссылке или счету. Согласно опросу, только 15% потребителей оплачивают покупки наличными», – заметила Раудсепп.
Это подтверждает и Бритта Ратас. По ее словам, наличные расчеты продолжают сокращаться, при этом все чаще используются цифровые решения оплаты – с помощью мобильных телефонов, смарт-часов или приложения Partnerkaart.
Хотя в реальных и виртуальных магазинах можно найти почти любые подарки, исследование SEB показало, что у эстонцев по-прежнему популярно изготавливать рождественские подарки своими руками. «Как и в прошлом году, пятая часть (19%) потребителей планирует сделать подарки самостоятельно. «Изготовление подарков своими руками не менее популярно, чем покупка на ярмарках и непосредственно у производителя через различные социальные сети», – отметила руководитель сегмента частных клиентов SEB.
Опрос потребителей SEB о покупательском поведении проведен в ноябре 2022 года исследовательской фирмой Norstat. В исследовании участвовал 1001 житель Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет.