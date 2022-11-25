Датская национальная телерадиовещательная компания засняла поврежденный участок «Северного потока-2» с помощью подводного беспилотника, сообщает Unian.
ВИДЕО ⟩ Появились первые подводные кадры взорванного «Северного потока»
Danish television publishes footage of the damaged section of the Nord Stream 2 gas pipeline in the Danish economic zone. pic.twitter.com/fGc8ikAkwV— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 25, 2022
По заявлению TV2, потребовалось несколько недель, чтобы получить разрешение от датских властей на погружение и фотосъемку. Беспилотник, отправленный для подводной съемки, добрался до места взрывов за пять часов.
26 сентября 2022 года компания-оператор Nord Stream заявила о резком падении давления в обоих направлениях газопровода, что в свою очередь снизило пропускную способность до нуля.
Согласно расследованию шведской прокуратуры, ущерб был нанесен в результате саботажа.
Кремль, в свою очередь, вполне ожидаемо назвал взрывы «актом международного терроризма».
Информационное агентство AFP сообщило, что участок газопровода «Северный поток-1» протяженностью около 250 метров разрушен, а на морском дне образовались воронки глубиной от трех до пяти метров.