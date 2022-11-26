Вчера днем в Таллинне вор пытался скрыться с места происшествия и травмировал человека.
Инцидент в Таллинне: сотрудник магазина пострадал при попытке задержать вора
Инцидент в Таллинне: сотрудник магазина пострадал при попытке задержать вора
По данным Департамента полиции и погранохраны, в пятницу, 25 ноября, в 15:54 на улице Мулла в Таллинне произошло ДТП: водитель, личность которого пока не установлена, на автомобиле Citroen C1 выезжал с парковки магазина и проехал по ноге 21-летнего мужчины и скрылся с места происшествия.
Полиция уточнила, что за рулем Citroen был человек, который украл товар из магазина на улице Мулла, а пострадавшим пешеходом был сотрудник магазина, который пытался задержать вора.
Работника магазина доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.