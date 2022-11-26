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Инцидент в Таллинне: сотрудник магазина пострадал при попытке задержать вора

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Инцидент в Таллинне: сотрудник магазина пострадал при попытке задержать вора
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Скорая помощь и полиция. Фото иллюстративное.
Скорая помощь и полиция. Фото иллюстративное. Фото: Marko Saarm / Sakala

Вчера днем в Таллинне вор пытался скрыться с места происшествия и травмировал человека.

По данным Департамента полиции и погранохраны, в пятницу, 25 ноября, в 15:54 на улице Мулла в Таллинне произошло ДТП: водитель, личность которого пока не установлена, на автомобиле Citroen C1 выезжал с парковки магазина и проехал по ноге 21-летнего мужчины и скрылся с места происшествия.

Полиция уточнила, что за рулем Citroen был человек, который украл товар из магазина на улице Мулла, а пострадавшим пешеходом был сотрудник магазина, который пытался задержать вора.

Работника магазина доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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