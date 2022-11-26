Инцидент в Таллинне: сотрудник магазина пострадал при попытке задержать вора

По данным Департамента полиции и погранохраны, в пятницу, 25 ноября, в 15:54 на улице Мулла в Таллинне произошло ДТП: водитель, личность которого пока не установлена, на автомобиле Citroen C1 выезжал с парковки магазина и проехал по ноге 21-летнего мужчины и скрылся с места происшествия.