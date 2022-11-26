Из такси в кромешную темноту. Как живут города Украины без света и отопления

В детстве была такая страшилка: «в темном-темном городе, по темной-темной улице…» – она сейчас про Николаев. Наугад останавливаешь маршрутное такси, выходишь из него и оказываешься в полнейшей темноте. Только когда глаз привыкнет, начинаешь различать огромные серые коробки жилых домов.

Лишь в редких окнах горят свечи. Здесь люди привыкли к светомаскировке и, даже если свет есть, они знают, что включать его может быть опасно.

Плюс в городе огромные проблемы с водой – Николаев получал ее из Днепра, из той его части, которая была под оккупацией, и еще в апреле российские военные просто разрушили трубопровод. Разговоры о его восстановлении идут только сейчас.

Чемпионат мира по радио и ночные переклички

Во Львове ситуация буквально зависит от того, где находится твой дом. В одних есть все привычное, в других ни воды, ни света. Транспорт ходит с перебоями.

Обстрелы сказались и на железнодорожном расписании – где-то разбиты подстанции. Поезд до Киева ушел на три часа позже, а пришел с опозданием на шесть с половиной часов, потому что сделал крюк через Хмельницкий и Винницу.

В Киеве на вокзале свет есть, работал «Макдональдс», туда стояла огромная очередь. В метро тоже есть связь. Люди заряжают телефоны, кто-то просто сидит на ступеньках с ноутбуком и работает.