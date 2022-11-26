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Галерея ⟩ По ночному городу бегали люди с фонариками: что происходит?

rus.postimees.ee
По ночному городу бегали люди с фонариками: что происходит?
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В городе Пайде в четверг поздно вечером прошло соревнование по ориентированию и безопасности ÖÖ KEAT (в рамках программы «Защити себя и помоги другим»).

Участвовали команды молодежи и взрослых, которым предстояло поздно вечером пройти контрольно-пропускные пункты и решить задачи.

В городе было 12 контрольно-пропускных пунктов и столько же команд-участниц.

Когда пришло время подводить итоги, оказалось, что соперника для команды Кайтселийта, которая называлась Staap, нет. Команда помощников полицейских заняла второе место, а Sakret — третье.

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