В городе Пайде в четверг поздно вечером прошло соревнование по ориентированию и безопасности ÖÖ KEAT (в рамках программы «Защити себя и помоги другим»).
Галерея ⟩ По ночному городу бегали люди с фонариками: что происходит?
По ночному городу бегали люди с фонариками: что происходит?
Участвовали команды молодежи и взрослых, которым предстояло поздно вечером пройти контрольно-пропускные пункты и решить задачи.
В городе было 12 контрольно-пропускных пунктов и столько же команд-участниц.
Когда пришло время подводить итоги, оказалось, что соперника для команды Кайтселийта, которая называлась Staap, нет. Команда помощников полицейских заняла второе место, а Sakret — третье.
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