Если не знали, эстонский город Пярну – один из любимых курортов латвийцев. Чаще жителей Латвии город посещают лишь финны. Причина проста: этот небольшой, но уютный город по карману почти каждому туристу, и любой найдет в нем что-то для себя, пишет Rus.TVNET.
Грибное мороженое, снежная сауна и неоновый гольф: эстонский город массово привлекает туристов
В Пярну развлечений больше, чем в Юрмале. Если вы еще не были и/или планируете посетить Пярну, Rus.TVNET рассказывает, чем тут можно заняться и что посмотреть – причем все это реально посетить за три дня.
Собрали места, где отдохнуть, поесть и весело провести время с детьми и без.
Нетипичный отдых
- Неоновый гольф Glow Golf
11 интерактивных станций: поиграть в гольф и попробовать забить в лунку сможет каждый – от маленьких детей до взрослых. И каждому свое: кто-то войдет в азарт и посоревнуется, а кто-то оценит необычное и интерактивное оформление.
Изображения и визуализацию создавали в том числе эстонские граффитисты, и жители или знатоки Эстонии смогут на каждой станции разглядеть и найти отличительные черты знакомых мест и районов.
Тут же боулинг и кафе с напитками и едой, один из поваров – беженка из Украины, благодаря которой в заведении было разработано украинское меню.
Цена: от 8 до 10 евро на человека (подробнее тут).
Адрес: Лай, 18, Пярну, 80013 Пярнумаа.
- Творческая мастерская и магазин Design meets Wine
Рисовать под вино не в новинку, но что если вы будете рисовать на кухонной утвари и дегустировать эстонские домашние вина? Это уютное местечко – и мастерская, и место проведения мастер-классов, и авторский дизайнерский магазин двух эстонок – мамы и дочки – Кэти и Хэлье Ваас.
Уже на входе вас встретит, а потом будет «помогать» рисовать джек-рассел-терьер по кличке Вольдемар. Кроме рисования, вина и атмосферы, здесь вы также найдете сувениры в подарок домой – без скучных магнитов.
Цена: детям – от 12 евро, взрослым – от 23 евро (подробнее тут).
Адрес: Суур -Йыэ, 63, Пярну, 80042 Пярнумаа.
Что посмотреть в Пярну?
Если вы любитель природы, спокойных пеших прогулок – Пярну удовлетворит и эти потребности. В городе есть красивые виды, места, комплексы отдыха.
А еще тут много латышей, и их здесь любят. Одну из причин, почему так, называет гид Анн: «У латышей есть чувство юмора». Она и показывает самые яркие места города:
Во время прогулки в самом сердце города можно остановиться перекусить в стильном кафе для всей семьи (включая собак) Mum Cafe. Правда, считайтесь с тем, что это место настолько популярно, что возможны очереди или придется долго ждать заказ.
По приезде или отъезде из Пярну отобедать можно будет в Pastoraat Cafe и Restaurant Gastronoom, которые находятся вблизи автовокзала. Две на вид стильные кофейни, а на деле – рестораны с блюдами на любой вкус и небольшим временем ожидания.
Где отдохнуть?
- SPA для романтиков: Hedon Silent Spa
Это SPA с пошаговой системой (13 шагов). В самом начале пути вам выдадут набор со средствами по уходу, которые нужно будет использовать поочередно – в соответствии с системой. На фоне джакузи и простых бассейнов выделяется бассейн с водой Мертвого моря.
Выбор саун – от классической финской до ароматической. И есть «станция» на перерыв в «Комнате для отдыха», в которой можно полежать на шезлонге и выпить чай.
Цена: от 18 до 33 евро (в зависимости от дня недели и того, постоялец вы отеля или гость); вход с 14 лет (подробнее тут).
Адрес: бульвар Ранна, 1, Пярну, 80010 Пярнумаа.
- СПА для активных и родителей с детьми: Viiking Saaga Water and Sauna center
Если вы из тех, кто в поездках ищет что-то интересное, это место вам подойдет.
Не считая классических бассейнов, джакузи и саун, здесь есть и что-то «новенькое» – снежная сауна, а также сауна-иглу (или «сауна Викингов») на крыше комплекса.
Цена: от 8 до 40 евро (в зависимости от времени, дня, возраста и числа посетителей, подробнее тут);
Адрес: Ринги, 50, Пярну, 80012 Пярнумаа.
- СПА со спортивным бассейном и горками: Tervise Paradiis Spa Hotel & Water park
Большие бассейны, джакузи и пара саун. Но главное тут – водные горки, которые как минимум оценят дети и подростки.
В комплексе самого отеля можно посетить ряд массажных процедур. Из необычных – аромамассаж с чаем матча. Подойдет он не всем – людей с чувствительной кожей может чуть «прижечь», рассказала массажистка Эда. Все потому, что в процессе вас будут слегка «запекать», обволакивая фольгой, после чего последует массаж, ну и... кожа как у младенца.
Цена: от 18 до 35 евро (подробнее тут).
Адрес: Сиде, 14, Пярну, 80010 Пярнумаа.
Где поесть?
- Домашний ресторан Kirss Toidul
Загородный дом, который располагается почти на островке – от соседей его отделяет небольшая речка. Когда к нему подъезжаешь, из окна, в котором горит свет, виден силуэт женщины, машущей рукой. «Чтобы люди сразу поняли, что им тут рады», – рассказывает Эвели Касема-Лилесте, хозяйка домашнего ресторана. Она – домохозяйка, которая очень любит готовить. Однажды Эвели решила, что хочет готовить для людей, но не в ресторане. И теперь она не просто готовит ДЛЯ людей, но и делает это ВМЕСТЕ с ними.
В Kirss Toidul ужин начинается с совместной готовки спринг-роллов по вьетнамскому рецепту – под вино, в уютной атмосфере, с шутками и рассказами об истории этого места.
Далее последует ужин от Эвели: поверить в то, что блюда были приготовлены на домашней кухне, будет трудно.
Программа на вечер: 1) совместная готовка спринг-роллов c креветками; 2) запеченная утка с кремом из цветной капусты, сельдерея и пастернака; 3) шоколадный торт с кремом из маскарпоне и свежими ягодами.
Цена: 59 евро без напитков; требуется предварительная резервация через Booking.com;
Адрес: Вана-Ряэма, 16, Пярну, 80036 Пярнумаа.
Важно! Добраться проще всего на такси или машине.
- Ресторан Raimond
В Латвии – Раймонд Паулс, а в Эстонии есть свой композитор – Раймонд Валгре. Именно в честь него и названо это место – он прожил в Пярну несколько лет и именно там сочинил некоторые из своих произведений. «Несмотря на то, что ни сам музыкант, ни его мелодии не получили должного признания при жизни, мы хотим быть теми, о ком будут говорить уже сегодня, завтра и послезавтра», – отмечают создатели заведения. Этот ресторан станет прекрасным местом для свидания, а его менеджер отметил, что в ближайших планах заведения – получить мишленовскую звезду.
Меню ресторана разбито на четыре темы: «Из леса», «Из подвала», «Из моря» и «С хутора». Выбираете одну из них, и вас ждет ужин из трех блюд, соответствующих теме. Например, в «Из леса» вам предложат лесного голубя, вырезку из эстонской косули и настоящее мороженое с грибным вкусом. Голубь, кстати, по словам официанта Алекса, – из Франции, и есть его следует аккуратно: в нем может оказаться пуля. Как отмечают в ресторане, «это к удаче». Алекс признался, что во время его смены такое случалось лишь однажды.
Цена: 62 евро за тему + комплементы от шеф-повара на одного человека. Напитки за отдельную плату (подробнее тут).
Адрес: (в том же комплексе, где и гостиница с Silent Spa) бульвар Ранна, 1, Пярну, 80010 Пярнумаа.