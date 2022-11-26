Грибное мороженое, снежная сауна и неоновый гольф: эстонский город массово привлекает туристов

Уже на входе вас встретит, а потом будет «помогать» рисовать джек-рассел-терьер по кличке Вольдемар. Кроме рисования, вина и атмосферы, здесь вы также найдете сувениры в подарок домой – без скучных магнитов.

Фото: Из личного архива

Цена: детям – от 12 евро, взрослым – от 23 евро (подробнее тут).

Адрес: Суур -Йыэ, 63, Пярну, 80042 Пярнумаа.

Что посмотреть в Пярну?

Фото: flickr/Reimo Ruubel

Если вы любитель природы, спокойных пеших прогулок – Пярну удовлетворит и эти потребности. В городе есть красивые виды, места, комплексы отдыха.

Фото: flickr/Juhani Särglep & Katri Palm

А еще тут много латышей, и их здесь любят. Одну из причин, почему так, называет гид Анн: «У латышей есть чувство юмора». Она и показывает самые яркие места города:

Побережье Пярну с тропой и вышкой Фото: Flickr/Elen Juurma

Пярнуский вал с видом на таллиннские ворота. Это единственные сохранившиеся в Балтии ворота крепостного вала XVII века. От ворот через крепостной ров перекинут мост, пройдя по которому, горожане попадали на начинающуюся здесь почтовую дорогу в Таллинн Фото: flickr/Priidu Saart

Виллу Амменде называют «самым красивым зданием» Пярну. Она принадлежала купцу, который построил ее в 1905 году в югендстиле. Сейчас это отель-ресторан, в котором иногда проводят художественные выставки, концерты и играют свадьбы Фото: из личного архива

Во время прогулки в самом сердце города можно остановиться перекусить в стильном кафе для всей семьи (включая собак) Mum Cafe. Правда, считайтесь с тем, что это место настолько популярно, что возможны очереди или придется долго ждать заказ.

Старый город Пярну Фото: flickr/Priidu Saart

По приезде или отъезде из Пярну отобедать можно будет в Pastoraat Cafe и Restaurant Gastronoom, которые находятся вблизи автовокзала. Две на вид стильные кофейни, а на деле – рестораны с блюдами на любой вкус и небольшим временем ожидания.

Солевая сауна Фото: Hedon SPA & HOTEL

Где отдохнуть?

SPA для романтиков: Hedon Silent Spa