Сб, 26.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Грибное мороженое, снежная сауна и неоновый гольф: эстонский город массово привлекает туристов

rus.tvnet.lv Вероника Рутковска
Грибное мороженое, снежная сауна и неоновый гольф: эстонский город массово привлекает туристов
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: flickr/Reimo Ruubel

Если не знали, эстонский город Пярну – один из любимых курортов латвийцев. Чаще жителей Латвии город посещают лишь финны. Причина проста: этот небольшой, но уютный город по карману почти каждому туристу, и любой найдет в нем что-то для себя, пишет Rus.TVNET. 

В Пярну развлечений больше, чем в Юрмале. Если вы еще не были и/или планируете посетить Пярну, Rus.TVNET рассказывает, чем тут можно заняться и что посмотреть – причем все это реально посетить за три дня.

Собрали места, где отдохнуть, поесть и весело провести время с детьми и без.

Нетипичный отдых

  • Неоновый гольф Glow Golf

11 интерактивных станций: поиграть в гольф и попробовать забить в лунку сможет каждый – от маленьких детей до взрослых. И каждому свое: кто-то войдет в азарт и посоревнуется, а кто-то оценит необычное и интерактивное оформление.

Изображения и визуализацию создавали в том числе эстонские граффитисты, и жители или знатоки Эстонии смогут на каждой станции разглядеть и найти отличительные черты знакомых мест и районов. 

Фото: Из личного архива

Тут же боулинг и кафе с напитками и едой, один из поваров – беженка из Украины, благодаря которой в заведении было разработано украинское меню.

Цена: от 8 до 10 евро на человека (подробнее тут).

Адрес: Лай, 18, Пярну, 80013 Пярнумаа.

  • Творческая мастерская и магазин Design meets Wine 

Рисовать под вино не в новинку, но что если вы будете рисовать на кухонной утвари и дегустировать эстонские домашние вина? Это уютное местечко – и мастерская, и место проведения мастер-классов, и авторский дизайнерский магазин двух эстонок – мамы и дочки – Кэти и Хэлье Ваас. 

Уже на входе вас встретит, а потом будет «помогать» рисовать джек-рассел-терьер по кличке Вольдемар. Кроме рисования, вина и атмосферы, здесь вы также найдете сувениры в подарок домой – без скучных магнитов. 

Фото: Из личного архива

Цена: детям – от 12 евро, взрослым – от 23 евро (подробнее тут).

Адрес: Суур -Йыэ, 63, Пярну, 80042 Пярнумаа.

Что посмотреть в Пярну?

Фото: flickr/Reimo Ruubel

Если вы любитель природы, спокойных пеших прогулок – Пярну удовлетворит и эти потребности. В городе есть красивые виды, места, комплексы отдыха.

Фото: flickr/Juhani Särglep & Katri Palm

А еще тут много латышей, и их здесь любят. Одну из причин, почему так, называет гид Анн: «У латышей есть чувство юмора». Она и показывает самые яркие места города: 

Побережье Пярну с тропой и вышкой
Побережье Пярну с тропой и вышкой Фото: Flickr/Elen Juurma
Пярнуский вал с видом на таллиннские ворота. Это единственные сохранившиеся в Балтии ворота крепостного вала XVII века. От ворот через крепостной ров перекинут мост, пройдя по которому, горожане попадали на начинающуюся здесь почтовую дорогу в Таллинн
Пярнуский вал с видом на таллиннские ворота. Это единственные сохранившиеся в Балтии ворота крепостного вала XVII века. От ворот через крепостной ров перекинут мост, пройдя по которому, горожане попадали на начинающуюся здесь почтовую дорогу в Таллинн Фото: flickr/Priidu Saart
Виллу Амменде называют «самым красивым зданием» Пярну. Она принадлежала купцу, который построил ее в 1905 году в югендстиле. Сейчас это отель-ресторан, в котором иногда проводят художественные выставки, концерты и играют свадьбы
Виллу Амменде называют «самым красивым зданием» Пярну. Она принадлежала купцу, который построил ее в 1905 году в югендстиле. Сейчас это отель-ресторан, в котором иногда проводят художественные выставки, концерты и играют свадьбы Фото: из личного архива

Во время прогулки в самом сердце города можно остановиться перекусить в стильном кафе для всей семьи (включая собак) Mum Cafe. Правда, считайтесь с тем, что это место настолько популярно, что возможны очереди или придется долго ждать заказ. 

Старый город Пярну
Старый город Пярну Фото: flickr/Priidu Saart

По приезде или отъезде из Пярну отобедать можно будет в Pastoraat Cafe и Restaurant Gastronoom, которые находятся вблизи автовокзала. Две на вид стильные кофейни, а на деле – рестораны с блюдами на любой вкус и небольшим временем ожидания. 

Солевая сауна
Солевая сауна Фото: Hedon SPA & HOTEL

Где отдохнуть?

  • SPA для романтиков: Hedon Silent Spa 

Это SPA с пошаговой системой (13 шагов). В самом начале пути вам выдадут набор со средствами по уходу, которые нужно будет использовать поочередно – в соответствии с системой. На фоне джакузи и простых бассейнов выделяется бассейн с водой Мертвого моря.

Выбор саун – от классической финской до ароматической. И есть «станция» на перерыв в «Комнате для отдыха», в которой можно полежать на шезлонге и выпить чай. 

Цена: от 18 до 33 евро (в зависимости от дня недели и того, постоялец вы отеля или гость); вход с 14 лет (подробнее тут).

Те самые 13 шагов
Те самые 13 шагов Фото: Из личного архива

Адрес: бульвар Ранна, 1, Пярну, 80010 Пярнумаа.

  • СПА для активных и родителей с детьми: Viiking Saaga Water and Sauna center 
Фото: Visit Pärnu

Если вы из тех, кто в поездках ищет что-то интересное, это место вам подойдет.

Не считая классических бассейнов, джакузи и саун, здесь есть и что-то «новенькое» – снежная сауна, а также сауна-иглу (или «сауна Викингов») на крыше комплекса. 

Снежная сауна 
Снежная сауна Фото: Viiking Saaga Water and Sauna

Цена: от 8 до 40 евро (в зависимости от времени, дня, возраста и числа посетителей, подробнее тут);

Адрес: Ринги, 50, Пярну, 80012 Пярнумаа.

  • СПА со спортивным бассейном и горками: Tervise Paradiis Spa Hotel & Water park 

Большие бассейны, джакузи и пара саун. Но главное тут – водные горки, которые как минимум оценят дети и подростки.

Это место нередко называют «достопримечательностью» Пярну, которую нужно посетить
Это место нередко называют «достопримечательностью» Пярну, которую нужно посетить Фото: Visit Pärnu

В комплексе самого отеля можно посетить ряд массажных процедур. Из необычных – аромамассаж с чаем матча. Подойдет он не всем – людей с чувствительной кожей может чуть «прижечь», рассказала массажистка Эда. Все потому, что в процессе вас будут слегка «запекать», обволакивая фольгой, после чего последует массаж, ну и... кожа как у младенца.

Цена: от 18 до 35 евро (подробнее тут).

Адрес: Сиде, 14, Пярну, 80010 Пярнумаа.

Где поесть? 

  • Домашний ресторан Kirss Toidul
Фото: kirsstoidul.ee

Загородный дом, который располагается почти на островке – от соседей его отделяет небольшая речка. Когда к нему подъезжаешь, из окна, в котором горит свет, виден силуэт женщины, машущей рукой. «Чтобы люди сразу поняли, что им тут рады», – рассказывает Эвели Касема-Лилесте, хозяйка домашнего ресторана. Она – домохозяйка, которая очень любит готовить. Однажды Эвели решила, что хочет готовить для людей, но не в ресторане. И теперь она не просто готовит ДЛЯ людей, но и делает это ВМЕСТЕ с ними.

В Kirss Toidul ужин начинается с совместной готовки спринг-роллов по вьетнамскому рецепту – под вино, в уютной атмосфере, с шутками и рассказами об истории этого места.

Фото: Из личного архива

Далее последует ужин от Эвели: поверить в то, что блюда были приготовлены на домашней кухне, будет трудно. 

Программа на вечер: 1) совместная готовка спринг-роллов c креветками; 2) запеченная утка с кремом из цветной капусты, сельдерея и пастернака; 3) шоколадный торт с кремом из маскарпоне и свежими ягодами.

Цена: 59 евро без напитков; требуется предварительная резервация через Booking.com;

Адрес: Вана-Ряэма, 16, Пярну, 80036 Пярнумаа.

Важно! Добраться проще всего на такси или машине.

  • Ресторан Raimond

В Латвии – Раймонд Паулс, а в Эстонии есть свой композитор – Раймонд Валгре. Именно в честь него и названо это место – он прожил в Пярну несколько лет и именно там сочинил некоторые из своих произведений. «Несмотря на то, что ни сам музыкант, ни его мелодии не получили должного признания при жизни, мы хотим быть теми, о ком будут говорить уже сегодня, завтра и послезавтра», – отмечают создатели заведения. Этот ресторан станет прекрасным местом для свидания, а его менеджер отметил, что в ближайших планах заведения – получить мишленовскую звезду. 

Меню ресторана разбито на четыре темы: «Из леса», «Из подвала», «Из моря» и «С хутора». Выбираете одну из них, и вас ждет ужин из трех блюд, соответствующих теме. Например, в «Из леса» вам предложат лесного голубя, вырезку из эстонской косули и настоящее мороженое с грибным вкусом. Голубь, кстати, по словам официанта Алекса, – из Франции, и есть его следует аккуратно: в нем может оказаться пуля. Как отмечают в ресторане, «это к удаче». Алекс признался, что во время его смены такое случалось лишь однажды. 

«Из леса» + комплименты от шефа
«Из леса» + комплименты от шефа Фото: Из личного архива

Цена: 62 евро за тему + комплементы от шеф-повара на одного человека. Напитки за отдельную плату (подробнее тут).

Адрес: (в том же комплексе, где и гостиница с Silent Spa) бульвар Ранна, 1, Пярну, 80010 Пярнумаа.

Ключевые слова
Наверх