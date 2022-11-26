На эстонской границе теперь работают и украинские пограничники

С сегодняшнего дня украинские пограничники будут работать в погранпунктах Нарвы и Лухамаа, где будут наблюдать за контролем на границе с Эстонией. При необходимости эстонские коллеги могут использовать знания украинских пограничников об Украине. С помощью этих знаний будет лучше понятно, каким был путь прибывающих из Украины, куда они хотят двигаться дальше и как эстонское государство может им помочь.

На основании дополнительной информации, проверенной украинскими чиновниками, эстонские пограничники могут быстрее принять решение о том, чтобы разрешить человеку пересечь границу, и быстрее оказать помощь человеку, который нуждается в ней.

По словам главы отдела погранохраны Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эгерта Беличева, PPA искал различные способы привлечения украинских пограничников на нашу восточную границу, и он рад, что это стало реальностью при поддержке Frontex.

«Нашим пограничникам и помогающим им чиновникам Frontex приходится нелегко на восточной границе, поскольку им ежедневно приходится различать среди сотен людей тех, кто действительно спасается бегством от войны, и тех, кто не имеет права въезжать в Эстонию. Пограничники Украины могут помочь нам знаниями и информацией, проверка которых до сих пор требовала больше усилий и, соответственно, больше времени», – сказал Беличев.

Украинские коллеги сначала проработают в Эстонии месяц, после чего будет принято решение о продлении командировки. Расходы, связанные с размещением украинских пограничников, покрывает Frontex.