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Фото ⟩ В Харьюмаа выставлен на продажу славный маленький домик

rus.postimees.ee
В Харьюмаа выставлен на продажу славный маленький домик
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Фото: KV.EE

В сорока пяти минутах езды на автомобиле от Таллинна можно найти интересную недвижимость. Например, вот этот маленький, но вместительный домик.

Предложение включает в себя земельный участок площадью 1916 м2 и стоящие на нем двухэтажный дом и надворные постройки. Да и место замечательное - Вазалемма в волости Ляэне-Харью.

Фото: KV.EE

Дом построен на низком фундаменте, а материал несущих и промежуточных конструкций – кирпич и частично дерево. Фасад дома хорошо утеплен стекловатой, добавлена ​​ветрозащитная плита и установлена ​​облицовка из фиброцементных панелей.

Фото: KV.EE

На первом этаже дома площадью 57 м2 расположены прихожая, туалет, душевая, кухня и гостиная с выходом на террасу. На втором этаже находится просторная спальня. Отапливается дом дровяной плитой с теплой стеной, воздушным тепловым насосом, а в санузле установлен пол с электроподогревом.

Фото: KV.EE

С этим симпатичным предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE

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