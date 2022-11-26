Фото ⟩ В Харьюмаа выставлен на продажу славный маленький домик

Предложение включает в себя земельный участок площадью 1916 м2 и стоящие на нем двухэтажный дом и надворные постройки. Да и место замечательное - Вазалемма в волости Ляэне-Харью.

Фото: KV.EE

Дом построен на низком фундаменте, а материал несущих и промежуточных конструкций – кирпич и частично дерево. Фасад дома хорошо утеплен стекловатой, добавлена ​​ветрозащитная плита и установлена ​​облицовка из фиброцементных панелей.

Фото: KV.EE

На первом этаже дома площадью 57 м2 расположены прихожая, туалет, душевая, кухня и гостиная с выходом на террасу. На втором этаже находится просторная спальня. Отапливается дом дровяной плитой с теплой стеной, воздушным тепловым насосом, а в санузле установлен пол с электроподогревом.

Фото: KV.EE