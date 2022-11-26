Бизнесмен из Эстонии, предпочитающий российский табак, чуть не остался без автомобиля. После попытки незаконно провезти атрибуты для кальяна через границу в Ленобласти ему грозила конфискация машины, но суд избрал приговор помягче.
Отделался испугом: таллиннский бизнесмен чуть не лишился Porshe в Ивангороде
Бизнесмену из Таллинна, которого остановили на русско-эстонской границе в Ивангороде за попытку тайком вывезти табак из РФ, 22 ноября было назначено административное наказание, передает портал 47news со ссылкой на Кингисеппский городской суд.
В его Porsche Cayenne Diesel были найдены 96 упаковок табака для кальяна весом 25,8 кг. Примерная стоимость товара 185 000 рублей (около трех тысяч евро). Тайник бизнесмен оборудовал в межпотолочном пространстве, прикрыв табак резиновым уплотнителем.
Российские таможенники изъяли табак и машину, посчитав ее орудием совершения административного правонарушения. На складе она хранилась более семи месяцев.
В суде предприниматель признал вину и сказал, что раскаивается. Объяснил, что в Эстонии купить российский табак невозможно, поэтому пришлось идти на крайние меры.
По решению суда табак будет конфискован. Машину вернут владельцу, поскольку не было доказано, что тайник в ней оборудован специально для сокрытия товара.
«По закону, если транспортное средство было оборудовано специальными хранилищами для сокрытия товаров при перемещении их через таможенную границу Российской Федерации, то оно рассматривается в качестве орудия административного правонарушения. В таком случае автомобиль мог быть конфискован в пользу государства. В нашем случае можно сказать, что правонарушитель отделался легким испугом», – пояснили в российском суде.