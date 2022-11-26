В Рокка-аль-Маре строят двадцать четыре квартиры класса люкс. Половина продана

По словам члена правления фирмы-застройщика Merirahu Residence OÜ Алексея Николаенко, некоторые девелоперы сейчас притормаживают свои проекты из-за общей неопределенности, но в отношении второй очереди Merirahu Villad такой мысли не возникало. «Квартиры первого этапа быстро нашли своих владельцев, да и двенадцать новых квартир класса люкс были проданы уже на этапе строительства. Спрос на особую и элитную недвижимость по-прежнему высок», — прокомментировал он в пресс-релизе.