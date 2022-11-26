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В Рокка-аль-Маре строят двадцать четыре квартиры класса люкс. Половина продана

BNS
В Рокка-аль-Маре строят двадцать четыре квартиры класса люкс. Половина продана
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Мост в жилом районе Мерираху.
Мост в жилом районе Мерираху. Фото: Egert Kamenik

Рядом с Музеем под открытым небом в Рокка-аль-Маре будет продолжено строительство: второй этап жилого комплекса Merirahu Villad на 24 квартиры класса люкс. 

По словам члена правления фирмы-застройщика Merirahu Residence OÜ Алексея Николаенко, некоторые девелоперы сейчас притормаживают свои проекты из-за общей неопределенности, но в отношении второй очереди Merirahu Villad такой мысли не возникало. «Квартиры первого этапа быстро нашли своих владельцев, да и двенадцать новых квартир класса люкс были проданы уже на этапе строительства. Спрос на особую и элитную недвижимость по-прежнему высок», — прокомментировал он в пресс-релизе.

По словам Николаенко, квартал Merirahu Villad расположен на участке площадью 2,5 га между музейным лесопарком и жилым районом Merirahu. «С одной стороны море, а с другой стороны территория граничит с Музеем под открытым небом. Здесь невозможно больше строить, и третьего этапа Merirahu Villad не будет», — подтвердил он.

Вторую очередь проекта Merirahu Villad строит Mitt & Perlebach, архитектор проекта — Мартин Аунин, архитектор внутренних пространств Меэлис Пресс. Квартиры будут готовы в конце 2023 года.

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