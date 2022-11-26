«Его жизнь в тюремной системе Грузии под угрозой». Эксперты говорят о возможной интоксикации Михаила Саакашвили

Кроме того, Джишкариани заявила, что в образце волос Саакашвили были обнаружены такие элементы, как висмут, барий и ртуть.

«Концентрация ртути превышает предельно допустимую на 42%, концентрация висмута – на 100%, бария – примерно на 20%. Какие еще есть агенты и химические соединения - это в Грузии сейчас никто не установит. В целях безопасности и спасения жизни сейчас нужно готовить самолет для перевода его срочно в клинику "Шарите"», – заявила Джишкариани в эфире телеканала «Формула».

В ожидании заключения

Джишкариани призвала власти принять необходимые меры для того, чтобы Саакашвили срочно перевезли для дальнейшего лечения и диагностики в клинику в Берлине, а президента Грузии Саломе Зурабишвили - принять решение о его помиловании.

«Я призываю Саломе Зурабишвили сделать решительный шаг: сегодня же помиловать Михаила Саакашвили, потому что его жизнь в тюремной системе Грузии находится под угрозой», – заявила Джишкариани.

Накануне президент Зурабишвили сказала журналистам, что внимательно следит за ситуацией вокруг состояния здоровья Михаила Саакашвили, и это очень важный вопрос для репутации страны.

В то же время, по ее словам, решение должен принимать суд на основании заключения специалистов.