Маклер: пять советов для желающих сдать квартиру в аренду

Устранение недостатков

По словам Рейгам, многие квартиры имеют незначительные косметические недостатки или естественные следы износа, но каждая царапина необязательно является дефектом. Однако, если известно о наличии дефектов, то, по мнению маклера, они должны быть устранены заранее или о них должен быть проинформирован арендатор. «Это помогает сэкономить время как вам, так и арендатору, и избежать постоянных звонков о том, что что-то протекает или не работает. Прозрачность сделки очень важна, и честность — главное», — заявила она.

Однако, если квартира действительно старая, говорит Рейгам, в ней стоит сделать более масштабный ремонт. «Если вы хотите сдать квартиру дороже, стоит сначала привести ее в порядок. Если для ремонта нет финансовой возможности, очень может помочь генеральная уборка».

Чистота - главное

По словам Рейгам, в любом случае стоило бы начать с уборки квартиры, чтобы фотографии для объявления об аренде были качественными. «Когда все чисто и ничего не бросается в глаза, снимки выглядят намного лучше. Конечно, важно, чтобы во время показов квартира выглядела презентабельно». По словам маклера, лучший вариант — комплексная профессиональная уборка.