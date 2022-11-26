Снял квартиру, собрал вещи и переехал? Или так - дал объявление, нашел клиента и денежки в карман? К сожалению, так быстро это не делается. Маклер бюро недвижимости ELUM Мерит Рейгам делится рекомендациями, как подготовить квартиру к сдаче в аренду.
Маклер: пять советов для желающих сдать квартиру в аренду
«Считается, что вкладывать деньги в недвижимость всегда выгодно, — говорит Рейгам. — Многие покупают квартиры с целью ремонта, меблировки и последующей сдачи в аренду».
При сдаче жилья в аренду или покупке квартиры с инвестиционными целями важно, чтобы рядом был консультант — специалист по недвижимости. По словам Рейгам, в идеале у каждого должен быть свой личный маклер. «Наверное, у каждого есть хотя бы один знакомый, который только недавно приобрел недвижимость и может порекомендовать маклера. Если это не принесет результатов, стоит зайти на сайт Эстонской палаты маклеров по недвижимости», — поделилась она рекомендациями.
Ремонт или замена необходимого оборудования
«Стоит убедиться, что бытовая техника находится в рабочем состоянии. В наше время важно иметь в квартире стиральную и посудомоечную машины. Не помешает и сушильная. В бытовую технику однозначно стоит инвестировать», — советует маклер. Также стоит позаботиться о том, чтобы в квартире была гардеробная или место для хранения вещей. При отсутствии места для хранения важно, чтобы каждый квадратный метр в помещении использовался с умом.
По словам Рейгам, часто бывают ситуации, когда покупают квартиру в красивом доме, но экономят за счет меблировки, однако хотят получить цену, как за полностью обставленную. «Меблировка играет важную роль на рынке аренды — гостиную без дивана сдать проблематично. А ведь чем больше в квартире вещей, добавляющих уюта, тем выше стоимость квартиры».
Устранение недостатков
По словам Рейгам, многие квартиры имеют незначительные косметические недостатки или естественные следы износа, но каждая царапина необязательно является дефектом. Однако, если известно о наличии дефектов, то, по мнению маклера, они должны быть устранены заранее или о них должен быть проинформирован арендатор. «Это помогает сэкономить время как вам, так и арендатору, и избежать постоянных звонков о том, что что-то протекает или не работает. Прозрачность сделки очень важна, и честность — главное», — заявила она.
Однако, если квартира действительно старая, говорит Рейгам, в ней стоит сделать более масштабный ремонт. «Если вы хотите сдать квартиру дороже, стоит сначала привести ее в порядок. Если для ремонта нет финансовой возможности, очень может помочь генеральная уборка».
Чистота - главное
По словам Рейгам, в любом случае стоило бы начать с уборки квартиры, чтобы фотографии для объявления об аренде были качественными. «Когда все чисто и ничего не бросается в глаза, снимки выглядят намного лучше. Конечно, важно, чтобы во время показов квартира выглядела презентабельно». По словам маклера, лучший вариант — комплексная профессиональная уборка.
Если квартира сдается в чистоте и порядке, собственник имеет право получить квартиру обратно в том же состоянии. Для этого в акте приема-передачи фиксируется состояние квартиры. «В договоре также делается отметка: если квартира не будет возвращена в чистом виде, собственник имеет право потребовать деньги за уборку из залога. Часто арендатор также разрешает вычесть эту сумму из залога, например, если у него нет времени самому прибраться в квартире. Это вопрос переговоров, но он должен быть включен в договор», — сказала Рейгам.
Инвентаризация не помешает
Если клиента на квартиру ищет маклер, он должен попросить собственника составить подробный список самых дорогих вещей. «По возможности стоит сохранять чеки, которые помогают доказать стоимость вещей в квартире. Если владелец хочет, чтобы список был более подробным, а также включал, например, всевозможные более дешевые кухонные аксессуары, мы это сделаем. Чем точнее перечень, тем легче будет позже доказать причиненный ущерб».
В акте приема-передачи фиксируются находящиеся в квартире предметы и добавляются фотографии их состояния. «Это защищает обе стороны, а не просто дает владельцу право требовать компенсацию за ущерб. Со своей стороны, я бы посоветовала сторонам внимательно прочитать акт перед тем, как подписать его».
Ради безопасности
Безопасность является важным аспектом как с точки зрения арендодателя, так и с точки зрения арендатора. Например, вы можете задаться вопросом, следует ли менять замки перед тем, как въедет новый арендатор. Однако, по словам Рейгам, при сдаче квартиры в аренду такое встречается нечасто.
Смена замков во многом зависит, например, от того, насколько стара квартира и какова ее история — было ли в ней много разных жильцов, каково их прошлое, сдавалась ли квартира ранее в аренду, например, на Airbnb. «Конечно, для своего спокойствия вы можете поменять замки, но практика показывает, что это не обязательно», — сказала она.
По словам маклера, современные замки в виде карточек или кодовые умные замки, используемые сегодня, очень надежны, но даже в новых домах могут возникать нюансы, на которые следует обращать внимание при обеспечении безопасности. «Квартира обязательно должна быть застрахована. Также обязателен дымовой датчик и, по необходимости, датчик угарного газа».