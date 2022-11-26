Фото ⟩ В Таллинне столкнулись автомобили, пострадали два человека

В 10 часов утра в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на улице Эндла в столичном районе Кристийне, где столкнулись Honda и Toyota. «В результате аварии пострадали два пожилых человека, они доставлены в больницу», – добавил пресс-секретарь полиции.