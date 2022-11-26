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Фото ⟩ В Таллинне столкнулись автомобили, пострадали два человека

Движение нарушено!
rus.postimees.ee
В Таллинне столкнулись автомобили, пострадали два человека
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Департамент полиции и погранохраны сообщил, что на улице Эндла в Таллинне столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали два пожилых человека.

В 10 часов утра в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на улице Эндла в столичном районе Кристийне, где столкнулись Honda и Toyota. «В результате аварии пострадали два пожилых человека, они доставлены в больницу», – добавил пресс-секретарь полиции.

«Движение на месте аварии нарушено в направлении центра города, полиция регулирует движение и оказывает там помощь участникам дорожного движения. Мужчина за рулем Honda признал свою вину».

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