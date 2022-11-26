В связи с сопровождающими этот год массовыми увольнениями и высокой инфляцией, жители Эстонии и эстонские предприниматели стали тщательнее следить за расходами и пересматривать свое отношение к тратам. В смутные времена самые известные фонды теряют ряд важных постоянных благотворителей, а если деньги и жертвуют, то в первую очередь больным детям Эстонии и на помощь Украине.
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«Поддержу вас, когда закончится война»: эстонские благотворители перестают спонсировать местные фонды
«Поддержу вас, когда закончится война»: эстонские благотворители перестают спонсировать местные фонды
На прошлой неделе онкологический фонд «Подаренная жизнь» сообщил в соцсетях, что за последние месяцы число постоянных жертвователей фонда сократилось почти на треть – с 10 500 до 6700.
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