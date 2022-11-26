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«Поддержу вас, когда закончится война»: эстонские благотворители перестают спонсировать местные фонды

Александра Саарнийт Брита-Мария Алас
«Поддержу вас, когда закончится война»: эстонские благотворители перестают спонсировать местные фонды
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Несмотря на уменьшение количества пожертвователей, у фонда «День моей мечты» был напряженный год: они организовали более сотни мероприятий, сорок из которых были «днями личной мечты» – один из таких дней был у Хеле-Лийси.
Несмотря на уменьшение количества пожертвователей, у фонда «День моей мечты» был напряженный год: они организовали более сотни мероприятий, сорок из которых были «днями личной мечты» – один из таких дней был у Хеле-Лийси. Фото: Julika Maiste

В связи с сопровождающими этот год массовыми увольнениями и высокой инфляцией, жители Эстонии и эстонские предприниматели стали тщательнее следить за расходами и пересматривать свое отношение к тратам. В смутные времена самые известные фонды теряют ряд важных постоянных благотворителей, а если деньги и жертвуют, то в первую очередь больным детям Эстонии и на помощь Украине.

На прошлой неделе онкологический фонд «Подаренная жизнь» сообщил в соцсетях, что за последние месяцы число постоянных жертвователей фонда сократилось почти на треть – с 10 500 до 6700.

Член правления фонда Тойво Тянавсуу сказал, что публичный пост был очень полезен: кто-то признался, что незаметно прекратил совершать пожертвования, а также добавились новые спонсоры. «Очень сложно обобщить, почему люди перестали делать постоянные пожертвования. Наверное, это экономический выбор – когда вам нужно платить большие суммы за электроэнергию и еду, то пожертвования отходят на второй план. Но могут быть и другие причины», – размышляет Тянавсуу.

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