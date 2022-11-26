«Поддержу вас, когда закончится война»: эстонские благотворители перестают спонсировать местные фонды

На прошлой неделе онкологический фонд «Подаренная жизнь» сообщил в соцсетях, что за последние месяцы число постоянных жертвователей фонда сократилось почти на треть – с 10 500 до 6700.

Член правления фонда Тойво Тянавсуу сказал, что публичный пост был очень полезен: кто-то признался, что незаметно прекратил совершать пожертвования, а также добавились новые спонсоры. «Очень сложно обобщить, почему люди перестали делать постоянные пожертвования. Наверное, это экономический выбор – когда вам нужно платить большие суммы за электроэнергию и еду, то пожертвования отходят на второй план. Но могут быть и другие причины», – размышляет Тянавсуу.