Фото ⟩ В Риге заметили грузовик с флагом России: водителя уволили

В соцсетях распространилась фотография очевидца, на которой видно, что на одной из улиц Риги из грузовика выгружают товар. Номер машины тоже виден. В грузовом отсеке автомобиля размещен большой российский флаг с надписью «Россия».

Apollo.lv связался с полицией для выяснения обстоятельств. Полиция сообщила, что в связи с этим делом начата ведомственная проверка.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов Латвии призывают в подобных случаях сразу звонить в полицию по телефону 110.

Представители транспортно-логистической компании Miandum утверждают, что после переговоров с водителем, который разместил флаг России, они договорились о расторжении трудовых отношений. Miandum также сотрудничает с Государственной полицией Латвии, предоставляя разъяснения и доступ к запрашиваемой документации в рамках расследования в отношении указанного сотрудника.

Руководство компании попросило водителя автомобиля дать объяснения.

После беседы с водителем было принято решение о прекращении дальнейшего сотрудничества с ним, так как у него другое понимание ценностей, чем то, которое отстаивает компания.

Исполнительный директор Miandum заявил, что с первого дня вторжения российской армии в Украину компания выразила четкую позицию – осуждение российской агрессии.

«Мы одними из первых подключились к поддержке Украины, обеспечив транспортировку гуманитарной помощи.

Считаем недопустимым, чтобы наш сотрудник при исполнении своих служебных обязанностей совершал действия, косвенно выражающие поддержку развязанной Россией войны», – констатирует исполнительный директор.

Компания приносит извинения всем, кто был оскорблен действиями бывшего сотрудника, а также выражает благодарность наблюдательным жителям, которые сообщили об этом и помогли тем самым быстро устранить нарушение.