Первокурсники университетов Великобритании в этом году угодили в «идеальный шторм» – переизбыток студентов в университетах, острый дефицит жилья и высокая арендная плата привели к тому, что разместить всех оказалось невозможно. Некоторые вынуждены откладывать обучение или вовсе бросать учебу.
Студентам британских университетов негде жить. В этом году их накрыл «идеальный шторм»
Конец осени и начало зимы у британских первокурсников в обычное время – это предвкушение поездки домой на рождественские каникулы, вечеринки, клубы и прочая активная социальная жизнь, легкое волнение по поводу предстоящей зимней сессии и начало поисков, где и с кем снимать жилье на втором курсе (на первом почти все студенты живут в университетском кампусе). Но в этом году все иначе.
Ночные бдения в Дареме
«Мы проснулись около половины третьего ночи, к четырем пришли сюда, заняли очередь и стояли до упора, часов шесть. Это было какое-то безумие – люди пришли со стульями для кемпинга, расставили столы, разложили одеяла – к утру, когда очередь наконец стала двигаться, все это было похоже на мусорную свалку», – рассказывает Том Ричардсон, студент инженерного факультета.
Ему вместе с десятками других студентов Даремского университета на северо-востоке Англии пришлось всю ночь провести в очереди к местному агентству аренды жилья, чтобы успеть к моменту, когда будет выставлен список имеющихся в наличии квартир на будущий год.
Ночной студенческий кемпинг в Дареме этой осенью стал привычной картиной, так как агентства выставляют жилье партиями, в разные дни. Студенты рассказали Би-би-си, что «работают в очереди» посменно с соседями по кампусу – кто-то закрывает начало ночи, кто-то выходит на смену ближе к утру, кто-то отвечает за горячие напитки и бутерброды – теплая осень закончилась, и провести ночь на улице на севере страны только на первый взгляд кажется увлекательным приключением.
В какой-то момент терпение у даремских студентов лопнуло, и в конце октября они вышли на улицу с протестами, требуя обеспечить их достаточным количеством качественного и доступного жилья.
Students have gathered outside #Durham University over what they’re calling a ‘housing crisis’. It’s after some had to queue overnight to try secure somewhere to live for the next academic year. pic.twitter.com/sLdOfo8pqi— TFM News (@TFMRadioNews) October 28, 2022
Студентка второго курса Жасмин Ли, пришедшая на митинг, рассказала, что для нее поиски жилья стали самым большим стрессом последних недель. «Из-за этого у меня хватило времени только на половину моей университетской работы, которую я должна была сделать в этом году. И все ради того, чтобы услышать от арендодателей "Извините, больше у нас в наличии ничего нет", – сказала она в интервью ITV Tyne Tees. – Я не могу заниматься из-за страха оказаться бездомной».
«Я потратила на поиски жилья больше месяца. Я допоздна не ложилась спать, пропускала лекции, постоянно обзванивала людей в любое время дня, пытаясь найти комнату хотя бы где-то, и так ничего и не нашла. Это полностью деморализует», – соглашается с Жасмин Эмилия Батт, также студентка второго курса.
Но студентам Дарема хотя бы на первом курсе гарантировано жилье в колледжах на кампусах. Многим повезло меньше.
Пишется Манчестер, а читается Ливерпуль
18-летняя Джесси Смит отлично сдала выпускные экзамены, получила место в Манчестерском университете и начала готовиться к переезду из дома. Но вскоре ей сообщили, что свободных мест в студенческих общежитиях нет, и проживать ей придется в Ливерпуле. Это час езды от Манчестера, и хотя университет предложил Джесси 100 фунтов в неделю на покрытие расходов на поездки, это означает полную оторванность от университетской жизни.
«Университетская жизнь – это не только учеба, но и социальная жизнь, множество разных мероприятий. Как она сможет во всем этом участвовать, если она даже не будет жить в Манчестере? – возмущается мама Джесси Сара. – Я не хочу, чтобы она постоянно переживала, а сможет ли она добраться до дома».
«Отчаянно нуждаюсь в студенческом общежитии для моей дочери в Манчестере. НИЧЕГО НЕ ОСТАЛОСЬ, есть частное жилье, за которое просят 400 фунтов в неделю. Скандал – эти студенты достаточно натерпелись», – написала в «Твиттере» Джеки Клун, дочери которой тоже не досталось комнаты.
В таком же положении оказались еще более 350 манчестерских первокурсников. Университет в итоге предложил выплатить 2500 фунтов каждому, кто согласится жить за пределами кампуса, будь это Ливерпуль, Престон или любой другой город в пределах транспортной доступности. Многие согласились, но даже после этого еще 75 первокурсников оставались без жилья.
«Состояние рынка студенческого жилья в Манчестере ужасное, – говорит Майкл Рейнсфорд, сооснователь сайта StuRENT. – Существует колоссальный дефицит предложения, который будет только усугубляться, что приводит к росту цен для студентов. Нельзя допускать, чтобы студенты поступали в университет только для того, чтобы им сказали, что жить им придется в соседнем городе и каждый день туда-сюда ездить».
Руководство Манчестерского университета заверяет, что «уделяет приоритетное внимание дополнительной поддержке» студентов, вынужденных ездить на лекции из других городов, и обещает в течение нескольких месяцев завершить ремонт альтернативного жилья и предоставить его студентам.
«Если у вас нет жилья в городе, пожалуйста, не приезжайте в Глазго»
Студентка Университета Глазго из Англии Нив Маклин с апреля безуспешно искала комнату и в конце концов была помещена на две недели в гостиницу. Потрясенная тем, как много студентов оказались в таком же положении, Нив основала инициативную Группу поддержки студентов без жилья.
«Я сейчас болею, я не ем нормально, мое психическое здоровье ухудшилось, – рассказала она Sunday National. – Я пока еще не посетила ни одной лекции, так как сначала была под слишком большим стрессом, а теперь кампания помощи другим студентам занимает все мое время».
Маклин и другие организаторы группы начали кампанию, так как считают, что руководство университета не осознает масштаба проблемы и не контролирует ситуацию.
Эймон Макгилл рассказал Guardian, что его дочери и двум ее друзьям, поступившим на философский факультет Университета Глазго, оказалось негде жить – трое первокурсников в итоге разместились на несколько недель у родственников в Эдинбурге, ночуя на полу и каждый день тратя по часу с лишним на дорогу на лекции в Глазго и обратно, пока они продолжают поиски.
«Ей, конечно, хуже всего, но как родитель ты тоже переживаешь, – говорит он. – У меня нет уверенности, что она в безопасности и у нее есть свое личное пространство, куда она всегда может прийти».
Глава агентства по сдаче жилья в аренду Pacitti Jones Джон О'Мэлли сказал Би-би-си Шотландия: «Мы до сих пор получаем сотни заявок на все, что выставляем. Это абсолютный кошмар. Студенты звонят нам в отчаянии. Они расстроены, они предлагают оплату за шесть месяцев вперед, они соглашаются на любые варианты без предварительного просмотра, чего мы не можем допустить. Это действительно ужасная ситуация».
Би-би-си рассказывала о 21-летней Клэр Хопкинс из Ларна в Северной Ирландии, которая учится на последнем курсе Каледонского университета в Глазго. Отчаявшись найти место в университетском общежитии и столкнувшись с заоблачными ценами на рынке аренды жилья, она попросила университет составить ее расписание таким образом, чтобы ей нужно было приезжать на занятия только раз в неделю и за один день посещать все необходимые лекции. Теперь она прилетает в Глазго каждое воскресенье, ночует в гостинице и улетает обратно в Ларн в понедельник вечером после занятий.
18-летний Раеф Макнотен из Портсмута должен был в сентябре начать свой первый год в Университете Глазго. Он принял предложение места на курсе, подал заявку на жилье и стал ждать. Так и не дождавшись ответа, его мама позвонила в университет, где ей сказали, что мест нет, и что «сотни первокурсников» находятся в таком же положении. В университете ее сыну посоветовали или отложить обучение, или перейти в другой университет. «Мои родители были просто в шоке», – говорит Раеф, решивший в итоге, вопреки своим изначальным планам, взять годовой перерыв.
За неделю до начала учебного года Университет Глазго разослал всем студентам электронное письмо: «Если у вас нет жилья в городе, пожалуйста, не приезжайте в Глазго».
Эдинбург: жизнь в общей комнате и двухэтажные кровати
Эдинбургский университет предложил своим студентам двухэтажные кровати и переоборудовал в спальни общие комнаты отдыха в резиденциях.
24-летняя Фиби Челлью, студентка третьего курса, спала на полу в одной из резиденций, поскольку, проведя все лето в поисках, так и не смогла найти квартиру.
«Здесь было полно народу, никакого уединения. Это было прямо по соседству с общей комнатой для первокурсников. Мне вообще негде было заниматься, и я чувствую, что отстала, потому что возвращаешься с лекций в общую комнату, и тут все болтают», – рассказала она.
В таком же положении была студентка четвертого курса Фиона Уильямсон, с которой Фиби в итоге удалось вместе снять квартиру: «У меня уже не было никаких сил. Невозможно было просто встать и включить свет. Приходилось идти в полотенцах по коридору, чтобы попасть в душ».
Представитель Эдинбургского университета сообщил, что кризис был временным, и всем студентам, подпадающим под критерии гарантированного размещения, предложено место в общежитии.
Бристоль: лист ожидания из 500 человек
В Университете Западной Англии в Бристоле в листе ожидания на получение комнаты в университетских резиденциях – более 500 человек. Университет предложил оказавшимся без крыши над головой студентам пожить пока в Ньюпорте в соседнем Уэльсе (около часа до Бристоля, с оплатой транспортных расходов).
Бен Джайлс, один из руководителей бристольской компании по сдаче жилья в аренду Balloon Letting Company, говорит, что с начала августа они каждую неделю получают сотни звонков от отчаявшихся студентов.
«Когда мы выставляем на рынок имеющееся в наличие студенческое жилье, телефон сразу начинает звонить и часов шесть не умолкает», – сказал он, добавив, что некоторым студентам агентство предложило жилье в Бате (полчаса до Бристоля).
«Обычно рынок студенческой аренды затихает в конце сентября, и все концентрируются на начале учебы и обустройстве. Но в этом году все по-другому, – отметил Джайлз. – Я ожидаю, что студенты будут искать недвижимость в Бристоле до конца года».
Почему возник кризис?
Эксперты называют сложившуюся ситуацию «идеальным штормом», к которому привела совокупность неблагоприятных факторов.
Все началось с пандемии коронавируса. Обычно студенты поступают в университеты по итогам выпускных экзаменов в школе – получившие высокий балл попадают в свой основной университет, с результатами похуже ученики проходили в «страховочный», менее престижный университет. Таким образом, выпускники школ распределялись по университетам равномерно, и самые популярные из них не были перегружены внезапным наплывом студентов.
Но в 2020-м экзамены из-за локдаунов и дистанционного обучения отменили, вместо них итоговые отметки ученикам поставили учителя – и они оказались значительно выше, чем до пандемии.
В результате гораздо большее число студентов получили необходимый для прохождения в основной университет результат – и не принять их было невозможно. В 2020-м первокурсников в Британии было 570 тыс. человек – на 17% больше, чем до пандемии.
В 2021 году повторился «день сурка» – продолжение пандемии и локдаунов, отмена выпускных экзаменов, завышенные отметки от школ, и снова переизбыток поступающих в университеты. В 2021-м первокурсников опять оказалось больше, чем обычно – 562 тыс. человек.
Университеты, осознав, что вместить всех желающих становится все сложнее, начали принимать меры – многим студентам предлагались компенсации, включая оплату проживания в первый год обучения, если они согласятся отложить учебу на год. Это хотя и несколько помогло в краткосрочной перспективе, но аукнулось в 2022-м, когда все взявшие годовую паузу приступили к занятиям.
Так что первокурсникам в этом году, что называется, досталось. Мало того, что им пришлось впервые с 2019 года сдавать настоящие экзамены, не рассчитывая на поблажки, мало того, что на самые престижные курсы поступить оказалось сложнее, поскольку мест было меньше, чем обычно (из-за тех самых отложивших учебу студентов), так еще и жить многим оказалось негде.
Согласно данным сайта поиска недвижимости для студентов StuRENT, студентов в Манчестере, например, на 4000 человек больше, чем доступных для проживания комнат.
При этом резко выросли цены на аренду – большинство комнат обходятся дороже, чем средний студенческий кредит на покрытие расходов на жилье. Из всего студенческого жилья в Манчестере 37 процентов комнат недоступны для среднего студента.
В Глазго квартира с одной спальней в начале ноября была выставлена за 900 фунтов в месяц, и на нее было подано более 500 заявок, что неудивительно – до пандемии в Университете Глазго обучалось 28 тысяч человек, а в этом году студентов уже 37 тысяч, и всем надо где-то жить.
Руководство Университета Глазго говорит, что увеличило количество доступных для проживания мест на 25%, но этого все равно недостаточно, чтобы обеспечить всех студентов.
Даремский университет сказал, что в этом году принял меньше студентов, чем в предыдущие два года, но из-за большого количества отсроченных мест возник «исключительно высокий спрос на университетское жилье», и, как следствие, ночные очереди к дверям арендодателей.
Страх оказаться бездомным
Все это усугубляется резко возросшими в стране расходами на жизнь.
Согласно недавнему исследованию банка Nationwide, каждый седьмой студент университета в Британии опасается, что может стать бездомным в течение следующих шести месяцев, поскольку ограниченных студенческих финансов недостаточно, чтобы покрывать растущие счета, арендную плату и расходы на еду.
Опрос 1000 студентов британских университетов показал, что две трети (66%) с трудом покрывают расходы на жилье или не могут оплатить арендную плату в нынешних условиях, и многим приходится брать взаймы, чтобы сводить концы с концами. 73% были вынуждены занимать деньги у родственников, чтобы заплатить за предметы первой необходимости, а четверо из десяти (42%) залезали в овердрафт.
В исследовании подчеркивается, что 22% опрошенных студентов знают кого-то, кто стал бездомным в течение последнего года из-за финансовых трудностей и вынужден либо ночевать у друзей, либо жить в хостеле, либо на улице.
Согласно опросу, проведенному в этом году Национальным союзом студентов Шотландии, 12% студентов остались без крова с начала учебы.