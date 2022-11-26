Студентам британских университетов негде жить. В этом году их накрыл «идеальный шторм»

«Ей, конечно, хуже всего, но как родитель ты тоже переживаешь, – говорит он. – У меня нет уверенности, что она в безопасности и у нее есть свое личное пространство, куда она всегда может прийти».

Глава агентства по сдаче жилья в аренду Pacitti Jones Джон О'Мэлли сказал Би-би-си Шотландия: «Мы до сих пор получаем сотни заявок на все, что выставляем. Это абсолютный кошмар. Студенты звонят нам в отчаянии. Они расстроены, они предлагают оплату за шесть месяцев вперед, они соглашаются на любые варианты без предварительного просмотра, чего мы не можем допустить. Это действительно ужасная ситуация».

Би-би-си рассказывала о 21-летней Клэр Хопкинс из Ларна в Северной Ирландии, которая учится на последнем курсе Каледонского университета в Глазго. Отчаявшись найти место в университетском общежитии и столкнувшись с заоблачными ценами на рынке аренды жилья, она попросила университет составить ее расписание таким образом, чтобы ей нужно было приезжать на занятия только раз в неделю и за один день посещать все необходимые лекции. Теперь она прилетает в Глазго каждое воскресенье, ночует в гостинице и улетает обратно в Ларн в понедельник вечером после занятий.

Клэр Хопкинс из Северной Ирландии каждую неделю летает в Глазго и обратно домой Фото: BBC