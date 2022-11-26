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Финны получат ценный рождественский подарок от правительства

rus.postimees.ee
Финны получат ценный рождественский подарок от правительства
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: HEIKKI SAUKKOMAA/AFP/Scanpix

Парламент Финляндии одобрил предложение о единоразовой выплате детского пособия в двойном размере. Оно будет выплачено 23 декабря, передает финский новостной портал Yle.

Предложение правительства о выплате пособия на ребенка в двойном размере было одобрено парламентом. Таким образом двойное пособие на ребенка будет перечислено на счет родителя или опекуна в установленный день выплаты, который приходится на пятницу 23 декабря.

Цель одобренной правительством Финляндии единоразовой выплты пособия в двойном размере – поддержать покупательную способность семей с детьми. Двойное пособие на ребенка не повлияет на размер прожиточного пособия.

Обычный уровень компенсации для семей с двумя детьми составляет чуть менее 200 евро в месяц. Семьи с одним родителем ежемесячно получают более 325 евро в месяц.

Детское пособие выплачивается на каждого ребенка в возрасте до 17 лет, постоянно проживающего в Финляндии.

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