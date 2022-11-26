Финны получат ценный рождественский подарок от правительства

Предложение правительства о выплате пособия на ребенка в двойном размере было одобрено парламентом. Таким образом двойное пособие на ребенка будет перечислено на счет родителя или опекуна в установленный день выплаты, который приходится на пятницу 23 декабря.

Цель одобренной правительством Финляндии единоразовой выплты пособия в двойном размере – поддержать покупательную способность семей с детьми. Двойное пособие на ребенка не повлияет на размер прожиточного пособия.

Обычный уровень компенсации для семей с двумя детьми составляет чуть менее 200 евро в месяц. Семьи с одним родителем ежемесячно получают более 325 евро в месяц.