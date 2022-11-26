Фото и видео ⟩ Везунчики: молодая пара выиграла бесплатное жилье в Таллинне

На конкурс поступило более полутысячи историй

Менеджер по маркетингу Kaamos Group Марис Пукк рассказала, что всего была получена 581 история, из которых жюри выбрало шесть лучших для финала. На проработку всех историй ушло более 10 часов, а перед широким жюри предстало более 100 историй, среди которых нужно было сделать окончательный выбор.

В конкурсе приняли участие учителя, студенты, медики и спасатели. По словам Пукк, самая длинная история состояла почти из 10 000 символов, а некоторые из самых красноречивых смогли превратить историю в стихотворение.

«Выбирая финалистов, мы учитывали чувство миссии участников в том, что они делают ежедневно, их потребность в новом доме, их способность создавать реальную долгосрочную пользу от награды, а также то, что им будет комфортно и беззаботно жить в этом доме», – сказала Пукк.

Она сказала, что некоторые из историй, в которых все было хорошо, не поместились бы в разыгрываемой квартире из-за размера семьи, и что многие на самом деле нуждаются в более постоянной помощи и решениях, чем может предложить компания по недвижимости. «Нелегко делиться своими заботами с посторонними и для некоторых это было переступанием через себя», – благодарит всех участников конкурса Пукк и желает им успехов в осуществлении их мечты.

«Результаты кампании сломали все наши предположения и ожидания и вселили в нас уверенность в том, что это будет не единственная наша кампания в сфере недвижимости. Например, в ближайшие недели в рамках передачи Ajujaht будет объявлен обладатель годового бесплатного офисного помещения Kaamos в бизнес-центре на Таммсааре», – добавила Пукк.