В конкурсе Kaamos Kinnisvara на бесплатное проживание в квартире в жилом районе Викимыйза выиграли 23-летний учитель Сандер и его жена Зоя. Полностью меблированная двухкомнатная квартира будет в их распоряжении в течение года.
Фото и видео ⟩ Везунчики: молодая пара выиграла бесплатное жилье в Таллинне
«Основная зарплата учителя не очень высокая, и я также поддерживаю свою жену, которая переехала в Эстонию из России. Мы познакомились пять лет назад и уже год женаты», – объяснил Сандер, имеющий три разных профессиональных образования, почему он должен иметь возможность пользоваться квартирой бесплатно в течение года.
23-летний таллиннец Сандер в настоящее время живет с женой и родителями в квартире в Пыхья-Таллинне, но он хочет накопить денег, чтобы когда-нибудь купить собственную квартиру. «Это очень сложно, поскольку много денег тратится на топливо, расходы на проживание, которые мы делим с родителями, и на учебу».
В дополнение к своему профессиональному образованию инженера по автоматизации, электрика внутренних работ и робототехника Сандер также является большим энтузиастом в области техники и технологий. «Я еще совсем молодой, но уже успел поработать техником, электромехаником и старшим электриком на флоте. В настоящее время я работаю преподавателем по автоматике в Таллиннском политехникуме и делюсь своими знаниями и навыками со студентами», – сказал победитель конкурса.
Но жена Сандера Зоя работает графическим дизайнером за минимальную заработную плату и только начала изучать эстонский и английский языки. Сандер, уже получивший образование в различных областях, в этом году начал учебу в немецком университете по специальности «Инженерная робототехника». «В настоящее время я работаю над своим собственным стартапом под названием HomeEngine, с помощью которого я пытаюсь спроектировать и создать новую систему для умного дома».
На конкурс поступило более полутысячи историй
Менеджер по маркетингу Kaamos Group Марис Пукк рассказала, что всего была получена 581 история, из которых жюри выбрало шесть лучших для финала. На проработку всех историй ушло более 10 часов, а перед широким жюри предстало более 100 историй, среди которых нужно было сделать окончательный выбор.
В конкурсе приняли участие учителя, студенты, медики и спасатели. По словам Пукк, самая длинная история состояла почти из 10 000 символов, а некоторые из самых красноречивых смогли превратить историю в стихотворение.
«Выбирая финалистов, мы учитывали чувство миссии участников в том, что они делают ежедневно, их потребность в новом доме, их способность создавать реальную долгосрочную пользу от награды, а также то, что им будет комфортно и беззаботно жить в этом доме», – сказала Пукк.
Она сказала, что некоторые из историй, в которых все было хорошо, не поместились бы в разыгрываемой квартире из-за размера семьи, и что многие на самом деле нуждаются в более постоянной помощи и решениях, чем может предложить компания по недвижимости. «Нелегко делиться своими заботами с посторонними и для некоторых это было переступанием через себя», – благодарит всех участников конкурса Пукк и желает им успехов в осуществлении их мечты.
«Результаты кампании сломали все наши предположения и ожидания и вселили в нас уверенность в том, что это будет не единственная наша кампания в сфере недвижимости. Например, в ближайшие недели в рамках передачи Ajujaht будет объявлен обладатель годового бесплатного офисного помещения Kaamos в бизнес-центре на Таммсааре», – добавила Пукк.
На финальном мероприятии в Викимыйза 19 ноября все финалисты на месте выбрали ключи, из которых только один открыл дверь победившей квартиры. Kaamos Kinnisvara решила провести конкурс из-за стремительной инфляции и увеличения расходов на жилье, которое затронуло всех. Особенно тех, кто только выходит на рынок недвижимости, работает в социально значимых, но низкооплачиваемых сферах, или арендует недвижимость.