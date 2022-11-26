В соцсетях распространяются видео колонны военной техники с украинскими флагами, снятое, как утверждается, в Тверской области. Вероятно, техника используется для съемок фильма.
Видео ⟩ В Тверской области заметили военную колонну с украинскими флагами
В Тверской области заметили военную колонну с украинскими флагами
В Тверской области заметили военную колонну с украинскими флагами, фото и видео опубликовали в местных сообществах.
Согласно постановлению главы Твери Алексея Огонькова, в городе с 25 ноября до 25 апреля 2023 года будут проходить съемки фильма «Музыкант». Мэр поручил администрациям всех районов оказать содействие съемочной группе. Детали проекта в постановлении не уточнили, передает телеграм-канал Varlamov News.
В сообществе «Тверь Киносъемки», где ищут актеров массовых сцен в «Музыканте», сказано, что фильм – драма, «основанная на реальных событиях, происходящих в наше время на Украине».
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