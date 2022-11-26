Видео ⟩ В Тверской области заметили военную колонну с украинскими флагами

В Тверской области заметили военную колонну с украинскими флагами, фото и видео опубликовали в местных сообществах.

Согласно постановлению главы Твери Алексея Огонькова, в городе с 25 ноября до 25 апреля 2023 года будут проходить съемки фильма «Музыкант». Мэр поручил администрациям всех районов оказать содействие съемочной группе. Детали проекта в постановлении не уточнили, передает телеграм-канал Varlamov News.