Беседа с рок-музыкантом ⟩ Юрий Наумов: Таллинн стал для меня окном в необычные измерения

- Вы родились на Урале, как музыкант сформировались в Сибири, но затем перебрались в Питер. Можно ли говорить о том, что рок-музыка в этих регионах всегда различалась?

- Я могу опираться на свои впечатления, которые относятся к эпохе 1980-х. На тот момент у рок-музыки Москвы, Питера, Урала и Сибири были свои неповторимые оттенки. Спрос был, и огромный, но рынка как такового – с его законами, трендами, технологиями – практически не было. Давление было, но идеологическое, а не маркетинговое. В этом смысле для художественного самовыражения это было опасное, но вместе с тем и благотворное время. После переезда в США я «выпал» из происходящего в России. Поэтому о ситуации на сегодняшний день что-то сказать затруднюсь.

- В США вы переехали в 1990 году. Это достаточно уникальный опыт для русскоязычного музыканта. Вроде бы в «перестроечную» эпоху рок-музыка в России уже существовала свободно. Что стало причиной вашего отъезда?

- Причиной было ощущение бесперспективности, как художественной, так и социальной. Россия – логоцентричная страна, язык – превыше всего. Я остро прочувствовал, что в российском культурном ландшафте музыка обречена быть довеском к слову. А я – в первую очередь композитор, и меня этот расклад не устраивал.

- Сочинение англоязычных песен вам дается легче?