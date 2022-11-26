Службы безопасности Великобритании заявляют, что российские военные, скорее всего, будут запускать старые ракеты большой дальности, лишенные ядерных боеголовок.
Россия вынуждена снимать ядерные боеголовки со старых ракет
«Российский запас ракет большой дальности настолько истощен, что она, вероятно, снимет ядерные боеголовки со стареющих ядерных ракет и будет запускать разоруженные ракеты по Украине», – утверждает министерство обороны Великобритании.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 November 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 26, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/htZ2ZsfvmF
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RZ6by8tN5p
В последнем обновлении разведки говорится, что на изображениях явно видны обломки сбитой крылатой ракеты AS-15 Kent (или Х-55, больше известные как РКВ-500 – прим. ред), которая была разработана в 1980-х годах как «единственная система доставки ядерного оружия».
«Боевая часть, вероятно, была заменена балластом. Хотя такая инертная система все равно нанесет некоторый ущерб за счет кинетической энергии ракеты и израсходованного топлива, она вряд ли обеспечит надежное поражение намеченных целей», – говорится в заявлении.
Россия, видимо, надеется, что такие ракеты сыграют роль приманки и отвлекут внимание украинской ПВО.
«Каковы бы ни были намерения России, эта импровизация подчеркивает уровень истощения российского арсенала ракет большой дальности», – пишет Министерство обороны Великобритании.