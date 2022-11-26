Россия вынуждена снимать ядерные боеголовки со старых ракет

«Российский запас ракет большой дальности настолько истощен, что она, вероятно, снимет ядерные боеголовки со стареющих ядерных ракет и будет запускать разоруженные ракеты по Украине», – утверждает министерство обороны Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 November 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RZ6by8tN5p — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 26, 2022

В последнем обновлении разведки говорится, что на изображениях явно видны обломки сбитой крылатой ракеты AS-15 Kent (или Х-55, больше известные как РКВ-500 – прим. ред), которая была разработана в 1980-х годах как «единственная система доставки ядерного оружия».

«Боевая часть, вероятно, была заменена балластом. Хотя такая инертная система все равно нанесет некоторый ущерб за счет кинетической энергии ракеты и израсходованного топлива, она вряд ли обеспечит надежное поражение намеченных целей», – говорится в заявлении.

Россия, видимо, надеется, что такие ракеты сыграют роль приманки и отвлекут внимание украинской ПВО.