«Конец ковидному локдауну»: в Китае прошли массовые протесты

Власти Урумчи утверждают, что ковидные ограничения не мешали людям спастись от пожара, и даже пошли на необычный шаг – принесли извинения, пообещав наказать всех, кто не исполнил свой долг.

Кадры с толпами на улицах Урумчи появились в интернете, но все ролики и сообщения об этом исчезли из китайских соцсетей уже к утру субботы Фото: Reuters

Интернет в Китае жестко цензурируют, и уже к утру субботы практически все упоминания о протестах в Урумчи были удалены из соцсетей.

Многие СМИ сообщали, что пожар в Урумчи в четверг, в котором погибли люди, по-видимому, был вызван неисправностью в электропроводке, а ковидные ограничения мешали тушению огня.

Поздно вечером в пятницу городские власти это опровергли, заявив, что в проблемах с тушением были виноваты припаркованные у дома автомобили – они якобы мешали доступу пожарных машин к горящему зданию.

Протесты в Китае случаются редко, хотя общественное недовольство политикой Пекина по борьбе с коронавирусом растет.

​Политика «нулевого ковида» объясняется низким уровнем вакцинации и усилиям властей по защите пожилых людей.

Но эта политика работает не слишком эффективно – в среду в Китае было зарегистрировано 31 444 новых случая заражения коронавирусом. Это абсолютный рекорд – даже больше, чем во время предыдущего пика в апреле текущего года. Тогда китайским властям пришлось полностью закрыть на карантин Шанхай, и два месяца 25-миллионный город фактически провел в полной изоляции.

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