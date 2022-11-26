Прямо скажем, по сравнению с гостиничным номером или другими частными апартаментами, дороговато. Так говорят туристы, но продолжают бронировать это экзотическое жилище под названием Rapunzel Tower Apartment. Башню Рапунцель мы нашли на Booking.com. Там вы увидите цены, а нас интересует совсем другое.
Мы узнали, сколько стоит проживание в одной из башен таллиннской крепостной стены
Если вы хорошо представляете себе расположение городской стены и ее сохранившихся башен, то вам известно, что далеко не везде башни стоят сами по себе, соединенные одной только крепостной стеной.
В большинстве случаев к ним примыкают различные строения: напротив Балтийского вокзала или у подножья Тоомпеа эти пристройки малоэтажные, а в Старом городе, планировка которого запутанна, как ей и положено, дома более поздней постройки, например, XVII или даже XIX века могут примыкать к башням и даже сливаться с ними в единое целое.
Единственными башнями городской стены, в которых по сей день живут люди, остаются башня Хинке рядом с магазином «Детский мир» и башня Хатторпе на улице Пикк, 62, которая соединена с жилым домом, построенным в XIX веке.
Вспомните, как выглядит дом в Старом городе по адресу Пикк, 62. Если вы стоите рядом с ним, то башни вообще не видно.
Зато она видна с нижних улиц, например, с Уус. Зайдите в сад ресторана Lee и поднимите голову: прямо над вами высится та сама жилая башня Хатторпе.
Пока мы не знаем, кто живет в нижних этажах, а вот что один из верхних сдается посуточно туристам, нам известно.
На площади 56 м2 есть все, что необходимо для туристов, приехавших познакомиться с Таллинном. Но нам, жителям Таллинна, важно, что башня обжита, ухожена, соединена с другими историческими помещениями. Цена, да, не маленькая - от 181 до 195 евро за ночь, но зато вмещает четверых.
Если нам удастся попасть в эту башню, мы об этом расскажем, не сомневайтесь.