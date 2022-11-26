Мы узнали, сколько стоит проживание в одной из башен таллиннской крепостной стены

Если вы хорошо представляете себе расположение городской стены и ее сохранившихся башен, то вам известно, что далеко не везде башни стоят сами по себе, соединенные одной только крепостной стеной.

В большинстве случаев к ним примыкают различные строения: напротив Балтийского вокзала или у подножья Тоомпеа эти пристройки малоэтажные, а в Старом городе, планировка которого запутанна, как ей и положено, дома более поздней постройки, например, XVII или даже XIX века могут примыкать к башням и даже сливаться с ними в единое целое.

Единственными башнями городской стены, в которых по сей день живут люди, остаются башня Хинке рядом с магазином «Детский мир» и башня Хатторпе на улице Пикк, 62, которая соединена с жилым домом, построенным в XIX веке.

Балкон на верхнем этаже башни как раз находится в этой квартире. Фото: Booking.com

Вспомните, как выглядит дом в Старом городе по адресу Пикк, 62. Если вы стоите рядом с ним, то башни вообще не видно.

Дом на Пикк, 62 Фото: Google Maps

Зато она видна с нижних улиц, например, с Уус. Зайдите в сад ресторана Lee и поднимите голову: прямо над вами высится та сама жилая башня Хатторпе.

Фото: Booking.com

Пока мы не знаем, кто живет в нижних этажах, а вот что один из верхних сдается посуточно туристам, нам известно.

На площади 56 м2 есть все, что необходимо для туристов, приехавших познакомиться с Таллинном. Но нам, жителям Таллинна, важно, что башня обжита, ухожена, соединена с другими историческими помещениями. Цена, да, не маленькая - от 181 до 195 евро за ночь, но зато вмещает четверых.