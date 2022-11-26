Сегодня днем в деревне Ядивере в Мярьямаа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого столкнулись два автомобиля. В результате аварии один человек погиб, трое пострадали.
ВИДЕО ⟩ Трагедия в Рапламаа: в результате тяжелого ДТП погиб человек, другого пострадавшего доставили в больницу вертолетом
О столкновении двух автомобилей на 89-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла сообщили в Центр тревоги сегодня в 14:50. В настоящее время известно, что там столкнулись Audi и Nissan, последний вылетел в кювет и перекатился на крышу. В результате столкновения один человек погиб, трое пострадали. Двое пострадавших доставлены в больницу на машине скорой помощи, а самого тяжелораненого пострадавшего с места аварии доставили в больницу на вертолете полиции.
Судя по кадрам, которые в Rus.Postimees прислал свидетель аварии, до приезда спасателей, некий мужчина попытался с помощью массажа сердца оживить участника аварии.
На месте продолжаются работы по выяснению обстоятельств. В связи с тем, что движение транспорта на месте аварии значительно затруднено, движение в этом районе регулируют патрули полиции.
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