ВИДЕО ⟩ Трагедия в Рапламаа: в результате тяжелого ДТП погиб человек, другого пострадавшего доставили в больницу вертолетом

О столкновении двух автомобилей на 89-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла сообщили в Центр тревоги сегодня в 14:50. В настоящее время известно, что там столкнулись Audi и Nissan, последний вылетел в кювет и перекатился на крышу. В результате столкновения один человек погиб, трое пострадали. Двое пострадавших доставлены в больницу на машине скорой помощи, а самого тяжелораненого пострадавшего с места аварии доставили в больницу на вертолете полиции.