ФОТО И ВИДЕО ⟩ Каковы на вкус пирожки из холодной картошки и бульон из сосновых иголок?

В котелке под крышкой темно-коричневый бульон, полученный при кипячении сосновых веток и иголок. На подносе есть ряд маленьких пирожков из холодного картофеля и семечек. Бульон очень ароматный, но на вкус очень горький. Картофельные пирожки съедобны, но описать их вкус сложно.

Елена Сологуб приехала в Эстонию из Украины шесть лет назад, чтобы получить здесь высшее образование. Теперь Эстония – ее дом. Она показывает на лежащую на столе черную листовку с заголовком «Неучтенные» и может рассказать обо всем, что связано с 90-летием Великого голода, на эстонском языке.

«Студенты, которые сегодня здесь почтили память жертв Голодомора и накрыли этот стол, в основном являются студенты Института политических исследований Йохана Шютте», – говорит она.

Голодомор – это организованный советским правительством голод, унесший жизни четырех миллионов украинцев в 1932–1933 годах. Посевы, скот и семена отбирали у фермеров под дулом пистолета. Название Голодомор произошло от украинского выражения «умереть с голоду». Украина, Эстония и еще 13 стран мира официально подтвердили, что считают Голодомор геноцидом.

Елена Сологуб говорит, что их акция, к сожалению, имеет самое непосредственное отношение к сегодняшнему дню, когда миллионы украинцев снова пытаются выжить под ракетно-артиллерийскими обстрелами России, зачастую без отопления, воды и электричества, продуктов питания.

«Как неизвестно точное число жертв Голодомора, так и мы не знаем и сколько людей погибло в этом году в осажденных и оккупированных российскими войсками городах, таких как Мариуполь или Северодонецк. К сожалению, подсчитать пострадавших пока невозможно», – рассказала Елена.

Тартуское памятная акция организована украинскими студентами Тартуского университета в сотрудничестве с общественной организацией «Дом Украины».

Акция является частью международной серии UNCOUNTED, посвященной памяти бесчисленных жертв Голодомора и российской оккупации Украины, проводимой не только в Эстонии, но и в Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Австрии, Люксембурге, Чехии и Финляндии.