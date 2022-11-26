Из-за снегопада возрастет риск потерять контроль над автомоблем

Начиная с Таллинна в направлении Восточной Эстонии, дороги в основном мокрые, и Осадки туда еще не добрались. Вечером над Эстонией пройдет дождь. Помимо снега, на островах и в прибрежных районах также ожидается мокрый снег. Осадки ограничат видимость и риск потери управления скользкой дороге возрастет. Вероятность осадков начнет уменьшаться только к утру воскресенья.