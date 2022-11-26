В течение дня сильный снегопад распространился из Южной Эстонии в сторону северного побережья, поэтому дорожное покрытие почти везде будет покрыто снегом и существует очень высокий риск пробуксовки на дорогах.
Из-за снегопада возрастет риск потерять контроль над автомоблем
Из-за снегопада возрастет риск потерять контроль над автомоблем
Начиная с Таллинна в направлении Восточной Эстонии, дороги в основном мокрые, и Осадки туда еще не добрались. Вечером над Эстонией пройдет дождь. Помимо снега, на островах и в прибрежных районах также ожидается мокрый снег. Осадки ограничат видимость и риск потери управления скользкой дороге возрастет. Вероятность осадков начнет уменьшаться только к утру воскресенья.
Департамент транспорта напоминает водителям, что круиз-контроль может быть опасным при движении по заснеженным и скользким дорогам. Круиз-контроль, настроенный на определенную скорость, будет пытаться поддерживать эту скорость, даже если она не подходит из-за дорожных условий.
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