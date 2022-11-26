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Прогноз погоды на воскресенье

BNS
Прогноз погоды на воскресенье
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Мокрый снег.
Мокрый снег. Фото: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

В ночь на воскресенье ожидается облачная погода, снег, на островах мокрый снег, утром вероятность осадков будет меньше. Ветер восточных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, на побережье островов местами нулевая.

Днем облачная с прояснениями погода, местами легкий снег, на островах мокрый снег. Ветер восточный и юго-восточный, 2-8 м/с. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

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