Как на Коплиских линиях: в Финляндии сгорел дом заброшенного поселения

После Второй мировой войны в Хиппоскюля возвели четырнадцать деревянных многоквартирных домов, которые вмещали до 900 жителей. В июле 2021 года последние жители исторических зданий покинул район. В минувшие выходные пожар полностью уничтожил один из домов.