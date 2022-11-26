Исторические деревянные дома в районе Хиппоскюля города Тампере, Финляндия, продолжают приходить в упадок. Собственники зданий не верят, что их можно восстановить, однако снести их тоже нельзя.
Как на Коплиских линиях: в Финляндии сгорел дом заброшенного поселения
Как на Коплиских линиях: в Финляндии сгорел дом заброшенного поселения
После Второй мировой войны в Хиппоскюля возвели четырнадцать деревянных многоквартирных домов, которые вмещали до 900 жителей. В июле 2021 года последние жители исторических зданий покинул район. В минувшие выходные пожар полностью уничтожил один из домов.
По словам владельцев зданий, вандализм также является проблемой. Они пытаются предотвратить проникновения в дома.
«Ситуация тревожная. Здесь постоянно растет число случаев вандализма, а состояние зданий, конечно, вызывает беспокойство», – заявила заведующая отделом музея Пирканмаа Анна Лююра-Сеппянен.
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