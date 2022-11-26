Рейнсалу: Голодомор имеет прямое отношение к тому, что происходит сегодня

«Сегодня мы чтим память жертв Голодомора. К сожалению, это имеет и очень прямое отношение к сегодняшнему дню, когда миллионы украинцев борются за свою жизнь и жизнь своих близких», – заявил Рейнсалу. «Агрессия России против Украины также оказывает сильное влияние на многие регионы за пределами Европы. Война в России увеличивает цены на продовольствие, голод и усугубляет человеческие страдания. Долг международного сообщества – полностью поддерживать Украину до тех пор, пока война не будет выиграна, и обеспечить, чтобы ни одно преступление, совершенное в Украине, не осталось безнаказанным».

Организованный государством голод в Украинской ССР в 1930-х годах унес жизни не менее 3,9 миллиона человек. Около 81 процента погибших от голода были украинцами, целых 4,5 процента – русскими. Среди жертв были также болгары, венгры, татары, евреи, немцы, казахи, поляки и белорусы.