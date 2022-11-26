Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил в День памяти жертв Голодомора, что голод, организованный СССР в Украине в 1930-х годах, имеет прямую связь с продолжающейся агрессивной войной России.
Рейнсалу: Голодомор имеет прямое отношение к тому, что происходит сегодня
«Сегодня мы чтим память жертв Голодомора. К сожалению, это имеет и очень прямое отношение к сегодняшнему дню, когда миллионы украинцев борются за свою жизнь и жизнь своих близких», – заявил Рейнсалу. «Агрессия России против Украины также оказывает сильное влияние на многие регионы за пределами Европы. Война в России увеличивает цены на продовольствие, голод и усугубляет человеческие страдания. Долг международного сообщества – полностью поддерживать Украину до тех пор, пока война не будет выиграна, и обеспечить, чтобы ни одно преступление, совершенное в Украине, не осталось безнаказанным».
Организованный государством голод в Украинской ССР в 1930-х годах унес жизни не менее 3,9 миллиона человек. Около 81 процента погибших от голода были украинцами, целых 4,5 процента – русскими. Среди жертв были также болгары, венгры, татары, евреи, немцы, казахи, поляки и белорусы.
Целью Голодомора была ликвидация кулачества, то есть национально настроенной части населения, вымирание частного земледелия, принуждение людей к колхозам. Вооруженные отряды рабочих и коммунистов собирали зерно по заготовленным спискам. Из 25 000 украинских сел только 1 500 сел смогли выполнить национальный зерновой план. Чтобы покрыть невыполненную норму, разрешалось отнимать сначала мясные продукты и картофель, а позже и другие продукты, заложенные на хранение. Зерно также было изъято и направлялось в промышленные центры Украины: Донбасс, Киев и Запорожье, чтобы прокормить рабочий класс.