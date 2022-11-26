В воскресенье под рождественской елкой в Тарту зажгут первую свечу Адвента, но открытие катка будет отложено из-за технической неисправности.
Открытие катка на ратушной площади в Тарту откладывается
В первое воскресенье Адвента, 27 ноября, в Тарту начинается рождественский сезон – посетителей встречает установленная на площади перед ратушей Городок Света, а вечером зажигается первая адвентистская свеча. Однако открытие катка вокруг фонтана будет отложено до конца следующей недели из-за технических проблем.
Первую адвентскую свечу зажгут в 17:00 мэр Тарту Урмас Клаас, настоятель Тарту, учитель прихода церкви святого Петра Антс Тооминг и глава Сетомаа Анжелика Гомозова.
В Городке Света посетителей ждут продавцы кофе и пряников, костры, карусели, катание на санях и пони, павильон с мультфильмами и соломенный домик.
Зимой в Городок Света возвращается семейство куриц, и они снова переселяются в курятник своего рождественского городка, который по совету представителей Эстонского университета наук о жизни и Эстонского общества защиты животных обустроили для них в одном павильоне. Куриное семейство, состоящее из четырех кур и одного петуха, останется на городской площади до тех пор, пока мероприятия в Городке Света не завершатся, а канун Нового года они встретят в своем обычном доме в Рахинге.
Подробнее о программе Рождественского города Тарту можно прочитать здесь.