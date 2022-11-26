На 65-м году жизни умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщило Deutsche Welle со ссылкой на госагентство БелТА.
Скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей
Скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей
«Несколько часов назад скоропостижно скончался. Ничего не предвещало. Еще вчера обсуждали планы на неделю. Большая потеря для всех нас», – цитирует агентство слова пресс-секретаря МИД республики Анатолия Глаза. О причинах смерти не сообщается.
Владимир Макей родился в 1958 году, окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков, а также Дипломатическую академию МИД Австрии. В 2000-2008 годах занимал пост помощника президента Беларуси, в 2008-2012 годах – главы администрации президента Беларуси. Внешнеполитическое ведомство Макей возглавлял с 20 августа 2012 года.