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Скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей

Deutsche Welle
Скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Фото: Mikhail Tereshchenko/Mikhail Tereshchenko/TASS

На 65-м году жизни умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщило Deutsche Welle со ссылкой на госагентство БелТА.

«Несколько часов назад скоропостижно скончался. Ничего не предвещало. Еще вчера обсуждали планы на неделю. Большая потеря для всех нас», – цитирует агентство слова пресс-секретаря МИД республики Анатолия Глаза. О причинах смерти не сообщается.

Владимир Макей родился в 1958 году, окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков, а также Дипломатическую академию МИД Австрии. В 2000-2008 годах занимал пост помощника президента Беларуси, в 2008-2012 годах – главы администрации президента Беларуси. Внешнеполитическое ведомство Макей возглавлял с 20 августа 2012 года.

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