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Райк: Нарва страдает от нехватки детей

rus.postimees.ee
Райк: Нарва страдает от нехватки детей
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Катри Райк.
Катри Райк. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Мэр Нарвы Катри Райк рада новому детскому саду, который будет открыт весной следующего года, но в то же время констатирует, что в приграничном городе мало детей.

«В настоящее время Нарва страдает от нехватки детей: в школу пойдет еще 420 детей, 350 рождается. Если в родильном отделении появится еще шесть малышей, то это, вполне возможно ,будет не последний наш новый садик. Конечно, у родителей должна быть достойная и ценная работа», – написала Райк в социальных сетях.

«Спрашивают: для эстонских или русских детей этот садик? У нас в Нарве детей так не делят. На самом деле в Нарве около тысячи человек, которые тоже просыпаются в Нарве в по субботам и говорят на эстонском как на родном языке», – объяснила Райк.

По словам мэра, детский сад будет работать на эстонском языке по методике языкового погружения – последнее в Нарве очень популярно. Кроме того, разрабатывается проект еще одного нового детского сада.

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