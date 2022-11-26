Райк: Нарва страдает от нехватки детей

«В настоящее время Нарва страдает от нехватки детей: в школу пойдет еще 420 детей, 350 рождается. Если в родильном отделении появится еще шесть малышей, то это, вполне возможно ,будет не последний наш новый садик. Конечно, у родителей должна быть достойная и ценная работа», – написала Райк в социальных сетях.

«Спрашивают: для эстонских или русских детей этот садик? У нас в Нарве детей так не делят. На самом деле в Нарве около тысячи человек, которые тоже просыпаются в Нарве в по субботам и говорят на эстонском как на родном языке», – объяснила Райк.