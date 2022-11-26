ФОТО И ВИДЕО ⟩ Украинцы Эстонии вышли на акцию памяти в годовщину голодомора

«Трагедия голодомора не должна быть забыта, поэтому мы выходим на эту площадь каждый год. В Украине мы говорим "Ніколи знову" – по-русски, "никогда снова", но, как показывает история, если не напоминать, то мировое сообщество быстро забывает о том, что пережили украинцы, и что переживаем мы снова», – говорит президент Конгресса украинцев Эстонии Вира Конык.

Президент Конгресса украинцев Эстонии Вира Конык выступает на митинге памяти к 90 годовищине голодомора в Украине Фото: Дмитрий Мороз

К акции присоединились представители беларусской и российской общины Эстонии, лидеры студенческих движений университетов Таллинна и Тарту. Студенты Таллиннского университета организовали палатку, где каждый желающий мог окунуться в атмосферу этого кошмара через блюда, которыми миллионы украинцев спасались от голода всего 90 лет назад.

В руках студента Таллиннского университета блюдо украинца во время голодомора 1932 - 1933 годов. Студенты воссоздали это по воспоминаниям людей выживших. Во время памятной акции на Вабадузе любой желающий мог попробовать то, чем украинцы спасались от голодной смерти. Фото: Дмитрий Мороз

Среди присутствующих было много военных беженцев из Украины, родные и близкие которых сейчас либо борятся с врагом на передовой, либо сидят в холодных домах без света и центрального отопления. В завершении акции украинцы выложили из свечей слово голодомор, спели Гимн Украины и поблагодарили Эстонию за оказание военной и гуманитарной помощи Украине.