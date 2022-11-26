На площади Вабадузе в Таллинне прошла акция в память жертв голодомора в Украине. 26 ноября трагедии, признанной геноцидом украинского народа вомножестве стран, включая и Эстонию, исполнилось 90 лет. На площадь вышли несколько десятков представителей украинской общины Эстонии.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Украинцы Эстонии вышли на акцию памяти в годовщину голодомора
«Трагедия голодомора не должна быть забыта, поэтому мы выходим на эту площадь каждый год. В Украине мы говорим "Ніколи знову" – по-русски, "никогда снова", но, как показывает история, если не напоминать, то мировое сообщество быстро забывает о том, что пережили украинцы, и что переживаем мы снова», – говорит президент Конгресса украинцев Эстонии Вира Конык.
К акции присоединились представители беларусской и российской общины Эстонии, лидеры студенческих движений университетов Таллинна и Тарту. Студенты Таллиннского университета организовали палатку, где каждый желающий мог окунуться в атмосферу этого кошмара через блюда, которыми миллионы украинцев спасались от голода всего 90 лет назад.
Среди присутствующих было много военных беженцев из Украины, родные и близкие которых сейчас либо борятся с врагом на передовой, либо сидят в холодных домах без света и центрального отопления. В завершении акции украинцы выложили из свечей слово голодомор, спели Гимн Украины и поблагодарили Эстонию за оказание военной и гуманитарной помощи Украине.