Министерство иностранных дел выделило 50 000 евро украинской гуманитарной инициативе «Зерно из Украины» («Grain from Ukraine»), которая направлена на решение проблем продовольственной безопасности и голода во всем мире, усилившихся из-за российской агрессии.
Эстония выделит 50 000 евро украинской гуманитарной инициативе
По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, российская агрессия против Украины также оказывает сильное влияние на многие регионы за пределами Европы. «Мы знаем, что война России в Украине влияет на продовольственную безопасность и увеличивает цены на продукты питания, что, в свою очередь, увеличивает голод и усугубляет страдания людей в странах Азии и Африки», – сказал Рейнсалу. «Эстония выделила 50 тысяч евро на поддержку гуманитарной инициативы Украины», – добавил он.
Сегодня Украина в сотрудничестве с Эстонией и другими странами отправляет суда с зерном из Украины в страны Азии и Африки. Первые два украинских судна с зерном уже отправлены в Эфиопию и Сомали в качестве гуманитарной помощи.
Рейнсалу сказал, что делать это сегодня, в день памяти жертв Голодомора, особенно символично. «Украинцы сопротивлялись жестокому посягательству на свою жизнь и жизнь своих близких 90 лет назад, и делают это сейчас, мужественно защищая благополучие всех нас, – сказал министр. – Обязанность международного сообщества – полностью поддерживать Украину до победы в войне и обеспечить, чтобы ни одно преступление, совершенное в Украине, не осталось безнаказанным», – подчеркнул Рейнсалу.