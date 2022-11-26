Эстония выделит 50 000 евро украинской гуманитарной инициативе

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, российская агрессия против Украины также оказывает сильное влияние на многие регионы за пределами Европы. «Мы знаем, что война России в Украине влияет на продовольственную безопасность и увеличивает цены на продукты питания, что, в свою очередь, увеличивает голод и усугубляет страдания людей в странах Азии и Африки», – сказал Рейнсалу. «Эстония выделила 50 тысяч евро на поддержку гуманитарной инициативы Украины», – добавил он.

Сегодня Украина в сотрудничестве с Эстонией и другими странами отправляет суда с зерном из Украины в страны Азии и Африки. Первые два украинских судна с зерном уже отправлены в Эфиопию и Сомали в качестве гуманитарной помощи.