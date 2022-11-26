В Астане, после инаугурации действующего президента Касыма-Жормата Токаева, начались протесты. В связи с изменениями в конституции Казахстана, Токаев, получив на досрочных выборах 81,31% голосов, будет занимать пост президента следующие семь лет.
Протест в Казахстане: тридцатиградусный мороз и преребои со связью не остановили людей
В социальных сетях и телеграмм каналах распространяются кадры протестов, начавшихся после инаугурации президента Токаева. Людей не остановил даже тридцатиградусный мороз.
Протесты в Казахстане 🇰🇿 pic.twitter.com/9tvgPbVHOs— 2pizza (@the2pizza) November 26, 2022
Представителство оператора сотовой связи Билайн в Казахстане сообщило на своей странице в Twitter о перебоях со связью и интернетом в городе. Местные СМИ сообщают, что сеть намеренно глушат.
Ранее у нас наблюдались ограничения в работе услуги по г.Астана. Но, на текущий момент мы уже устранили неполадки. Пожалуйста, просим проверить. Если ситуация сохранится, напишите нам в личные сообщения. Обязательно поможем.— Beeline Казахстан (@_Beeline_kz) November 26, 2022
Билайн сообщил, что связь восстановили, но перебои могут продолжиться.
На место протеста направили несколько нарядов полиции. Проводятся массовые задержания