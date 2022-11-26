Сб, 26.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Протест в Казахстане: тридцатиградусный мороз и преребои со связью не остановили людей

Анастасия Усова
, репортер
Протест в Казахстане: тридцатиградусный мороз и преребои со связью не остановили людей
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Протест в Астане после переизбрания президента Токаева на новый семилетний срок
Протест в Астане после переизбрания президента Токаева на новый семилетний срок Фото: скриншот из видео/ тегеграмм-канал БАСЕ

В Астане, после инаугурации действующего президента Касыма-Жормата Токаева, начались протесты. В связи с изменениями в конституции Казахстана, Токаев, получив на досрочных выборах 81,31% голосов, будет занимать пост президента следующие семь лет.

В социальных сетях и телеграмм каналах распространяются кадры протестов, начавшихся после инаугурации президента Токаева. Людей не остановил даже тридцатиградусный мороз.

Представителство оператора сотовой связи Билайн в Казахстане сообщило на своей странице в Twitter о перебоях со связью и интернетом в городе. Местные СМИ сообщают, что сеть намеренно глушат.

Билайн сообщил, что связь восстановили, но перебои могут продолжиться.

На место протеста направили несколько нарядов полиции. Проводятся массовые задержания

Ключевые слова
Наверх