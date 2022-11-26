Килиан Мбаппе забил 31-й гол за свою сборную

На 20-й минуте первая желтая карточка Кристенсену. И назначение углового. Рабьо с углового дает отличный удар по воротам датчан. И тут же вторая желтая карточка датчанам, ее получает Корнелиус за столкновение с Оливье Жиру.

А вот на 36-й минуте был опаснейший момент для французов – Корнелиус едва не пробил ворота, оставшиеся практически без защиты, потому что все силы французов были сосредоточены на атаке Дании.

Жиру тут же пытается отыграться, но опять мимо. А на 43-й минуте – желтая карточка Кунде.

Первый тайм завершается с нулевым счетом, хотя Франция очень серьезно прессинговала соперников. Но датчане также держали оборону.

Второй тайм принес Франции заслуженный гол – на 61-й минуте Килиан Мбаппе пробивает ворота датчан.

Но! Датчане спустя несколько минут ответили французам стандартом – гол от Андреаса Кристенсена, счет 1:1.

На 86-й минуте Килиан Мбаппе забивает второй гол. Это его 31-й гол за сборную Францию, седьмой — на чемпионатах мира и уже четвёртый — здесь в Катаре. Он нацелился и на третий, но мяч улетел за ворота.