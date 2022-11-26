Президент Алар Карис заявил сегодня в видеообращении на открытии гуманитарной инициативы Президента Украины Владимира Зеленского «Grain From Ukraine», что голод не должен быть оружием войны, однако миллионы людей во всем мире страдают от последствий российской агрессии против Украина.
Алар Карис: по всему миру из-за российской военной агрессии от голода страдают миллионы людей
«Российские ракетные удары, блокада украинских портов, заминированные поля и нарушение производства продуктов питания усугубляют глобальную нехватку продовольствия и голод», – сказал Карис.
Глава государства приветствовал выдвинутую сегодня гуманитарную инициативу Президента Украины по смягчению продовольственного кризиса в Африке и Азии и подтвердил, что Эстония вместе с другими партнерами поддерживает ее, чтобы помочь тем, кто сталкивается с голодом.
«Однако мы знаем, что самый эффективный способ смягчить продовольственный кризис и уменьшить голод – это прекратить агрессию России против Украины», – сказал президент.
Министерство иностранных дел Эстонии поддерживает украинскую зерновую инициативу 50 000 евро. Украинская гуманитарная инициатива направлена на облегчение глобального продовольственного кризиса за счет экспорта зерна в нуждающиеся страны.
«Инициатива ООН по черноморским зерновым играет важную роль в обеспечении того, чтобы продукты питания доходили до уязвимых людей и стран по всему миру наряду с коридорами солидарности Европейского Союза», – сказал Карис.
С гуманитарной инициативой Зеленский хочет отправить зерновозы из Украины в страны Азии и Африки, которые больше всего нуждаются в дополнительной помощи, чтобы облегчить нехватку продовольствия для многих людей.
Сегодня исполняется 90 лет устроенному СССР голодомору в Украине, который унес жизни миллионов людей.
«Украина помнит массовый голод или голодомор, унесший жизни миллионов людей. Тоталитарная система, созданная политикой Сталина, пыталась стереть память о голоде и его жертвах. Однако помнит Украина и помнит мир. Помимо защиты своей свободы, суверенитета и независимости, украинцы продолжают помогать людям, страдающим от голода в других частях мира», – сказал Карис.