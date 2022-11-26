Алар Карис: по всему миру из-за российской военной агрессии от голода страдают миллионы людей

«Российские ракетные удары, блокада украинских портов, заминированные поля и нарушение производства продуктов питания усугубляют глобальную нехватку продовольствия и голод», – сказал Карис.

Глава государства приветствовал выдвинутую сегодня гуманитарную инициативу Президента Украины по смягчению продовольственного кризиса в Африке и Азии и подтвердил, что Эстония вместе с другими партнерами поддерживает ее, чтобы помочь тем, кто сталкивается с голодом.

«Однако мы знаем, что самый эффективный способ смягчить продовольственный кризис и уменьшить голод – это прекратить агрессию России против Украины», – сказал президент.

Министерство иностранных дел Эстонии поддерживает украинскую зерновую инициативу 50 000 евро. Украинская гуманитарная инициатива направлена ​​на облегчение глобального продовольственного кризиса за счет экспорта зерна в нуждающиеся страны.

«Инициатива ООН по черноморским зерновым играет важную роль в обеспечении того, чтобы продукты питания доходили до уязвимых людей и стран по всему миру наряду с коридорами солидарности Европейского Союза», – сказал Карис.

С гуманитарной инициативой Зеленский хочет отправить зерновозы из Украины в страны Азии и Африки, которые больше всего нуждаются в дополнительной помощи, чтобы облегчить нехватку продовольствия для многих людей.

Сегодня исполняется 90 лет устроенному СССР голодомору в Украине, который унес жизни миллионов людей.