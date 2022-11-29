В последние годы как сетевой обмен фотографиями кошек, так и все интернет-дискуссии, как правило, проходили в соцсетях, принадлежащих какой-то из двух калифорнийских корпораций. Для многих покупка Twitter Илоном Маском стала моментом, когда потребность в другой, более прозрачной платформе для общения стала очевидной. Один из эстонских проектов соцсети уже стал развиваться семимильными шагами.
Интервью ⟩ Twitter не подходит? Энтузиасты создают новую социальную сеть специально для Эстонии
Об этом мы поговорили об этом с участницей проекта Дианой Поудель, младшим научным сотрудником по информационной устойчивости Тартуского университета.
- Почему люди вдруг начали искать альтернативу Twitter? Особенно это заметно в США, но и, например, в Эстонии пользователи Twitter стали гораздо более беспокойными.
- Проблемы Twitter начались в тот момент, когда Илон Маск пришел туда со своей раковиной и начал смывать в нее критически важные функции соцсети. По сути, мы видели эксперимент в течение последнего месяца, когда очень большая социальная сеть захватывается одним человеком с целями, которых никто точно не понимает, и он начинает ломать существующие процессы. В результате доверие пользователей упало: например, я только что видела, что топ-менеджер Apple удалил свой аккаунт, Apple удалила все твиты из своего аккаунта, и, похоже, они все будут отказываться от Twitter.
Многие рекламодатели вообще предупредили, что Twitter больше не является внушающим доверие местом для рекламы. И даже Дональд Трамп, которого туда официально вернули, сказал, что сам не будет возвращаться (смеется). Сейчас много неопределенности, и, может быть, через два месяца реакция пользователей окажется неоправданно панической, но если в какой-то момент Twitter просто сломается, начинать действовать будет тогда уже поздно.
Эстонцам нужна соцсеть, в которой всем понятно, кто такие Каллас и Хельме
- Как на вас влияет эта перспектива, что Twitter уже не будет прежним?
- Я достаточно давно узнаю новости в основном из Twitter. Там у меня была сеть контактов, через которую быстро удавалось получить интересную информацию. Поэтому было досадно, что этот инструмент так стремительно сломался. Вдруг я увидела, что некоторые люди, чье мнение я ценю, стали добавлять в свой профиль отсылку на некий Mastodon. Я начала это изучать и пришла к выводу, что Mastodon – хорошее решение возникшей проблемы, хоть и немного более сложное, чем привычные социальные сети.
Twitter и Facebook централизованы, то есть вы регистрируетесь на одном конкретном сервере, и хотя точки доступа Twitter разбросаны по всему миру, пользователь не видит никакой разницы. Владелец Twitter и Facebook везде одинаков; будь вы сами из Эстонии, Италии или Бразилии, хозяин — один и тот же, Маск или Цукерберг. Mastodon же представляет собой сеть разных независимых серверов, которые очень хорошо общаются друг с другом, но каждый сервер может иметь немного различающиеся правила, разную пользовательскую базу. Это делает порог вхождения в Mastodon чуть более высоким, чем регистрация в Twitter.
Например, я сама сначала не могла присоединиться к Mastodon, потому что один большой сервер, на котором у меня было несколько знакомых, закрыл регистрацию, чтобы количество пользователей на том сервере не стало слишком большим. Тогда я выбрала сервер Mindly.social, который был очень милым, но там были совершенно случайные люди со всего мира. Не было ни общих увлечений, ни общего языка. Я писала посты на английском языке, кто-то общался индийскими символами...
Глядя на эту картину, я подумала, что нет ощущения общности, и именно тогда я поняла, что нам на самом деле нужно быстро сделать собственный эстонский сервер. На нашем собственном сервере пользователей будет объединять язык и общие ценности, из чего складывается единое информационное пространство. Конечно, мы ругаем то Каллас, то Хельме, кому как угодно, но у нас есть некоторые общие знаменатели, и есть интересные вещи, о которых все эстонцы хотели бы знать.
Так как я сама не обладаю навыками, чтобы это технически реализовать, я просто предложила идею собственного эстонского сервера в Mastodon. В ответ на это удивительно быстро начала собираться инициативная группа людей, которые горячо поддержали мысль, что у эстонцев должен быть свой уголок в федерализированной социальной сети Mastodon.
Централизованный и растущий Facebook уже давно становится очень неприятным местом, где, скажем так, информация в какой-то степени просто токсична. Когда дело доходит до Twitter, то к нему доверие снижается с каждым днем, а многие пользователи там давно мечтают о пространстве для более содержательных дискуссий с меньшим количеством информационного шума. Очень помогли такие предприятия, как Zone, которое обещало поддержать эстонский Mastodon размещением нашего сервера на их оборудовании.
- То есть Эстония, по сути, создала собственную социальную сеть, которая является частью «семьи» Mastodon?
- На самом деле, в Эстонии есть несколько серверов Mastodon, например, Mastodon.ee, но об этом я узнала слишком поздно, поэтому в итоге наш сервер est.social стал уже не первым. Однако, в отличие от Mastodon.ee и других, которые неизвестно, где находятся, наш сервер физически расположен в Эстонии и управляется людьми из Эстонии; в этом смысле он может быть уникальным. Мы хотим сделать надежный и долгосрочный портал для эстонцев: приходите и знакомьтесь, а затем, если вам вообще понравится Mastodon, возможно, вы найдете и какой-то другой сервер.
Свой сервер есть у специалистов по информационной безопасности, у журналистов, сообщества ЛГБТ, на тему зеленого перехода я уже видела даже несколько серверов. Совершенно нормально продолжить пользоваться Mastodon и за пределами нашего эстонского сервера, но наш портал будет тем местом для единомышленников, которые всегда готовы помочь своим. Прелесть Mastodon в том, что пользователь может переходить с одного сервера на другой, сохраняя при этом как свои подписки, так и своих подписчиков.
Дональд Трамп вряд ли зарегистрируется на эстонском сервере
- Поскольку эстонские администраторы сервера также должны модерировать содержание своей части Mastodon, нужно ли для этого демократически избранное правление или даже некоммерческая организация?
- Это верное замечание! Пока мы подумали, что прежде всего нужно запустить этот проект и посмотреть, будет ли к нему интерес, а создание НКО потребует больше бюрократии. В то же время мы хотим основательно продумать, как всем этим управлять. В этом отношении мы все согласны, что мы не хотим ложной информации, то есть фактически некорректные утверждения недопустимы. Но между различной ложью существует тысяча и одно мнение, и мы, конечно, не хотим попирать свободу мнений. Есть еще и тот нюанс, что регистрация пользователей в настоящее время осуществляется только по приглашению, именно для того, чтобы наш сервер не рос слишком быстро.
Много говорят о том, что любой человек в Mastodon может создать свой собственный сервер. Технически это может быть правдой, но для поддержания более крупного сервера нужна большая команда, потому что есть еще много нюансов, которые нужно продумать. На нашем сервере в данный момент речь пока идет о присоединении только по приглашению. Мы откроем регистрацию для всех, когда мы все согласимся с тем, что наша социальная сеть стоит на прочном фундаменте, а стены и крыша выстоят в любую информационную бурю... Тогда мы откроем регистрацию для всех, и сообщество сможет само по ходу дела решать дальнейшие вопросы в плане дизайна и функций нашего виртуального дома.
То есть тут даже как будто есть немного общего с Маском, который провел голосование в Твиттере, чтобы увидеть, надо ли восстановить учетную запись Трампа, и теперь также на референдуме вернул других забаненных пользователей. Мы бы предпочли провести подобные демократические дебаты о том, какие нам нужны комнаты, насколько большим должен быть дом и как его защищать от недоброжелателей.
- Кстати, может ли сам Трамп также присоединиться к эстонскому серверу?
- На самом деле, интересным фактом является то, что альтернативная социальная сеть Truth social, созданная самим Трампом, также работает на базе программного обеспечения Mastodon. В случае же с нашим сервером est.social мы подразумеваем, что у новых пользователей есть интерес к дискуссиям на эстонском языке, поэтому Трампу это было бы довольно непросто.
У Mastodon много общего с Википедией
- Mastodon, таким образом, похож на движок Википедии, который каждый может взять и настроить для своего проекта?
- Да, можно создать новый сервер Mastodon совершенно отдельно от остальных, но единственное условие заключается в том, что если вы используете код Mastodon и делаете к нему дополнения, вы обязаны поделиться этими разработками с остальной частью сообщества. То есть, чтобы получить программное обеспечение бесплатно, вы должны бесплатно делиться своим собственным кодом. Тогда Mastodon можно использовать так же, как и Википедию, потому что программное обеспечение Wiki действительно используется для множества самых различных веб-сайтов.
У Википедии и Mastodon много общего, и я очень рада, что в нашей команде активно участвует Мярт Пыдер, который также был членом правления НКО Wikimedia Estonia, и чьи знания определенно помогают нам максимально использовать преимущества такой модели работы.
- Существует ли на эстонском сервере Mastodon возможность верифицировать личность пользователей?
- На самом деле, моя идея в начале заключалась в том, чтобы создать сервер только для так называемых аутентифицированных пользователей, где учетная запись требовала бы входа с помощью эстонской ID-карты... К счастью, на нашей первой встрече мы взяли паузу в реализации этой идеи, ведь Mastodon и так уже совершенно новая для людей сеть, и если бы только аутентифицированные пользователи могли регистрироваться на нашем сервере, то, вероятно, эстонский Mastodon остался бы совсем пустым.
Однако одному из членов команды пришла в голову очень интересная идея создать вспомогательный сервер, где человек может аутентифицировать себя, а затем добавить значок о прохождении верификации к своей учетной записи Mastodon... Честно говоря, я не совсем понимаю, как в деталях работает это технологическое решение, но как младший научный сотрудник по информационной устойчивости я вижу здесь возможность для Эстонии показать пример всему миру, как в 2022 году можно организовать подтверждение личности в Интернете, и использовать это в социальных сетях.
- Требует ли все это каких-либо финансовых вложений?
- На данный момент наш проект основан на энтузиазме и больших расходов не было; мы потратили где-то под сто евро, я думаю. Но в будущем также необходимо придумать модель финансирования, чтобы сделать поддержку сервера более долгосрочной...
Наверное, будет создано НКО, члены которого будут платить небольшой членский взнос... Это, в свою очередь, предоставит им больше влияния на решения, касающиеся управления сервером. Кроме того, если НКО создано, туда можно также и принимать пожертвования. Википедия, Linux и много других интересных вещей очень давно работают по такой добровольной модели на одни пожертвованиях и я не вижу причин, по которым это не подошло бы для нас.
Управление соцсетями не должно быть привилегией немногих избранных
- Что означает снижение популярности Twitter и появление новых децентрализованных платформ для эстонских пользователей социальных сетей?
- Мой первый аккаунт в социальных сетях был в говорилке Винни-Пуха от Telnet. Потом я была в IRC-чате, потом пришел Orkut, у меня был аккаунт на Myspace, я зарегистрирована в Facebook с 2008 года и в Twitter — с 2009 года. Другими словами, долгое время происходило движение в сторону все более централизованных решений, и в идеальном мире централизованное решение было бы более качественным благодаря экономическому эффекту от большого масштаба.
К сожалению, мир не идеален, а проблемы Facebook и Twitter показали, что, возможно, информационный канал для всего мира не должен оставаться в руках такого малого количества избранных. Люди часто недооценивают ценность информации и не понимают, сколько власти над нами имеют те, кто решает, что и когда мы видим.
Я не думаю, что мы когда-либо увидим такую крупную и единолично управляемую соцсеть, как Facebook. Twitter же стал уроком того, что не стоит становиться чрезмерно зависимым от какого-то одного инструмента при работе с информацией... Я сама считаю, что за децентрализованными сетями будущее, и поэтому мне особенно интересно наблюдать, как одно цифровое сообщество появляется с нуля, и какие сложности возникают по мере его развития. Нельзя допустить, чтобы такой кризис пропал даром, и хотя перед нами много вызовов, есть и большие перспективы. В итоге все встанет на свои места, и, возможно, оглядываясь назад через пять лет, мы поймем, что этот хаос в целом пошел нам на пользу.