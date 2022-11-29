Интервью ⟩ Twitter не подходит? Энтузиасты создают новую социальную сеть специально для Эстонии

Свой сервер есть у специалистов по информационной безопасности, у журналистов, сообщества ЛГБТ, на тему зеленого перехода я уже видела даже несколько серверов. Совершенно нормально продолжить пользоваться Mastodon и за пределами нашего эстонского сервера, но наш портал будет тем местом для единомышленников, которые всегда готовы помочь своим. Прелесть Mastodon в том, что пользователь может переходить с одного сервера на другой, сохраняя при этом как свои подписки, так и своих подписчиков.

Дональд Трамп вряд ли зарегистрируется на эстонском сервере

- Поскольку эстонские администраторы сервера также должны модерировать содержание своей части Mastodon, нужно ли для этого демократически избранное правление или даже некоммерческая организация?

- Это верное замечание! Пока мы подумали, что прежде всего нужно запустить этот проект и посмотреть, будет ли к нему интерес, а создание НКО потребует больше бюрократии. В то же время мы хотим основательно продумать, как всем этим управлять. В этом отношении мы все согласны, что мы не хотим ложной информации, то есть фактически некорректные утверждения недопустимы. Но между различной ложью существует тысяча и одно мнение, и мы, конечно, не хотим попирать свободу мнений. Есть еще и тот нюанс, что регистрация пользователей в настоящее время осуществляется только по приглашению, именно для того, чтобы наш сервер не рос слишком быстро.