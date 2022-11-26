На рынке подержанных автомобилей одни и те же проблемы преследуют все европейские страны. Будь то мошенничество с пробегом, скрытые повреждения или риск быть ограбленным из-за слишком старого автопарка, прозрачность на рынке подержанных автомобилей не всегда хороша. В европейских регионах ситуация иная, и Эстония выделяется в статистике некоторыми плохими показателями.
Эстония на плохом счету: что надо иметь в виду при покупке подержанного автомобиля
CarVertical, платформа отчетов об истории автомобилей, провела исследование, чтобы определить страны, в которых покупка подержанного автомобиля связана с самыми высокими рисками.
Эстонский рынок подержанных автомобилей — один из самых непрозрачных в Европе
Почти каждый пятый автомобиль, проезжающий по Эстонии, имеет измененную индикацию пробега. Это говорит о том, что уровень потенциального мошенничества является одним из самых высоких в Европе. Только в Румынии и Латвии процент автомобилей со скрученным пробегом еще выше.
Основной причиной того, что так много автомобилей в Эстонии имеют одометр с измененными показаниями, является высокий уровень импорта – 76,1% подержанных автомобилей ввозятся из-за рубежа. Именно при пересечении транспортным средством государственной границы обычно происходит афера и в значительной степени скручивается пробег.
В Эстонии среднее количество скрученных километров составляет 46 446 километров.