Эстония на плохом счету: что надо иметь в виду при покупке подержанного автомобиля

CarVertical, платформа отчетов об истории автомобилей, провела исследование, чтобы определить страны, в которых покупка подержанного автомобиля связана с самыми высокими рисками.

Эстонский рынок подержанных автомобилей — один из самых непрозрачных в Европе

Почти каждый пятый автомобиль, проезжающий по Эстонии, имеет измененную индикацию пробега. Это говорит о том, что уровень потенциального мошенничества является одним из самых высоких в Европе. Только в Румынии и Латвии процент автомобилей со скрученным пробегом еще выше.

Основной причиной того, что так много автомобилей в Эстонии имеют одометр с измененными показаниями, является высокий уровень импорта – 76,1% подержанных автомобилей ввозятся из-за рубежа. Именно при пересечении транспортным средством государственной границы обычно происходит афера и в значительной степени скручивается пробег.