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Эстония на плохом счету: что надо иметь в виду при покупке подержанного автомобиля

rus.postimees.ee
Эстония на плохом счету: что надо иметь в виду при покупке подержанного автомобиля
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Одометр. Иллюстративный снимок.
Одометр. Иллюстративный снимок. Фото: Erik Tikan

На рынке подержанных автомобилей одни и те же проблемы преследуют все европейские страны. Будь то мошенничество с пробегом, скрытые повреждения или риск быть ограбленным из-за слишком старого автопарка, прозрачность на рынке подержанных автомобилей не всегда хороша. В европейских регионах ситуация иная, и Эстония выделяется в статистике некоторыми плохими показателями.

CarVertical, платформа отчетов об истории автомобилей, провела исследование, чтобы определить страны, в которых покупка подержанного автомобиля связана с самыми высокими рисками.

Эстонский рынок подержанных автомобилей — один из самых непрозрачных в Европе

Почти каждый пятый автомобиль, проезжающий по Эстонии, имеет измененную индикацию пробега. Это говорит о том, что уровень потенциального мошенничества является одним из самых высоких в Европе. Только в Румынии и Латвии процент автомобилей со скрученным пробегом еще выше.

Основной причиной того, что так много автомобилей в Эстонии имеют одометр с измененными показаниями, является высокий уровень импорта – 76,1% подержанных автомобилей ввозятся из-за рубежа. Именно при пересечении транспортным средством государственной границы обычно происходит афера и в значительной степени скручивается пробег.

В Эстонии среднее количество скрученных километров составляет 46 446 километров.

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