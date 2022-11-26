В Латвии, примерно в 20 километрах от границы с Эстонией, сегодня вечером в аварию попал втобус, следовавший из Вильнюса в Таллинн. На помощь пострадавшим в аварии также отправились эстонская полиция и скорая помощь.
В Латвии автобус, направлявшийся в Таллинн, попал в аварию
Несколько пострадавших доставлены в Пярнускую больницу
В Латвии автобус, направлявшийся в Таллинн, попал в аварию
Представитель Департамента полиции и погранохраны сообщил Postimees, что, поскольку авария произошла недалеко от Эстонии, эстонские полицейские и скорая помощь отправились на помощь своим латвийским коллегам. Скорая помощь доставила нескольких пострадавших в Пярнускую больницу.
Поскольку авария произошла на латвийской стороне, у эстонской полиции нет оперативной информации о происшествии.
Латвийское издание Rus.TVNet пишет, что авария произошла недалеко от Светциемса, когда столкнулись автобус Flixbus, грузовик и легковой автомобиль BMW X5.
Движение на месте аварии было перекрыто на несколько часов, движение возобновилось на одной стороне дороги около 20:00.
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