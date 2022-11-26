PÖFF впервые выиграл фильм, связанный с Эстонией

Черная комедия исландского режиссера Хилмара Оддссона «Поездка с мамой» рассказывает историю старого холостяка, который всю жизнь прожил под одной крышей с докучавшей ему матерью. После смерти матери он с ее трупом отправляется в далекое путешествие по ухабистым исландским дорогам, для того, чтобы похоронить мать в ее родной деревне. Во время путешествия, полного странных событий и встреч, он возвращается к себе.

«Этот фильм очаровал нас своим прозрачным и простым, но смелым киноязыком, тонким чувством юмора и манерой без претензий говорить о насущных проблемах личной жизни. Это фильм, который говорит нам, что никогда не поздно», – подытожило жюри во главе с известным венгерским кинорежиссером Ильдико Эньеди.

Марианна Острат – сопродюсер фильма, Тыну Кырвитс – композитор, Хендрик Мягар – редактор, а Матис Рей – звукорежиссер.

К Гран-при полагается денежная премия в размере 20 000 евро, которую вручает город Таллинн.

Композитор фильма Тыну Кырвитс также получил награду за лучшую музыку к фильму. «Уникальное, чувственное и глубокое музыкальное путешествие, точно передающее развитие главного героя и поддерживающее сюжет фильма», – обосновало свое решение жюри.

Фильм-победитель можно будет увидеть в воскресенье в 17:30 в таллиннском кинотеатре Coca-Cola Plaza и в тартуском центре Athena.