Главный приз кинофестиваля «Темные ночи» впервые получил фильм, в создании которого участвовали эстонцы.
PÖFF впервые выиграл фильм, связанный с Эстонией
Черная комедия исландского режиссера Хилмара Оддссона «Поездка с мамой» рассказывает историю старого холостяка, который всю жизнь прожил под одной крышей с докучавшей ему матерью. После смерти матери он с ее трупом отправляется в далекое путешествие по ухабистым исландским дорогам, для того, чтобы похоронить мать в ее родной деревне. Во время путешествия, полного странных событий и встреч, он возвращается к себе.
«Этот фильм очаровал нас своим прозрачным и простым, но смелым киноязыком, тонким чувством юмора и манерой без претензий говорить о насущных проблемах личной жизни. Это фильм, который говорит нам, что никогда не поздно», – подытожило жюри во главе с известным венгерским кинорежиссером Ильдико Эньеди.
Марианна Острат – сопродюсер фильма, Тыну Кырвитс – композитор, Хендрик Мягар – редактор, а Матис Рей – звукорежиссер.
К Гран-при полагается денежная премия в размере 20 000 евро, которую вручает город Таллинн.
Композитор фильма Тыну Кырвитс также получил награду за лучшую музыку к фильму. «Уникальное, чувственное и глубокое музыкальное путешествие, точно передающее развитие главного героя и поддерживающее сюжет фильма», – обосновало свое решение жюри.
Фильм-победитель можно будет увидеть в воскресенье в 17:30 в таллиннском кинотеатре Coca-Cola Plaza и в тартуском центре Athena.
Награда за лучший дебют в кино досталась швейцарскому режиссеру Фиснику Максвиллу за фильм «Часть земли», в котором раскопки братской могилы времен балканских войн раскрывают тайну, заставляющую нас задавать неудобные вопросы о прошлом.
Приз за лучший балтийский фильм достался Литве: историческая драма Витаутаса В. Ландсбергиса и Гедрюса Тамошявичюса «Поэт» рассказывает историю послевоенных лет – талантливого писателя выгоняют из Союза писателей из-за его антисоветских стихов, но тут же он был завербован НКВД для установления связи с лесными братьями.
Жюри признало психологическую камерную драму филиппинского режиссера Джуна Роблеса Ланы «Мы, но не только» победителем конкурсной программы «Выбор критиков», а лучшим в рамках конкурсной программы «Бунтарей не без причины» стал музыкальный биографический фильм «Бунт» колумбийского режиссера Хосе Луиса Ругелеса – он рассказывает историю одного из величайших сальса-музыкантов мира Джо Арройо.
Приз зрительских симпатий получил фильм итальянского режиссера Марескотти Русполи «Амузия», главный герой которого – глухой человек.
Всего кинофестиваль «Темные ночи» вручил 23 награды на церемонии, прошедшей в концертном зале Alexela.
Глава PÖFF Тийна Локк назвала фестиваль успешным во всех отношениях и поблагодарила зрителей, которые вернулись в кино после двух лет коронапандемии – по состоянию на вчерашний день было продано почти 60 000 билетов, что сравнимо со временем до коронавируса.
Несмотря на то, что победители этого года были объявлены, фестиваль продолжится в воскресенье, когда, среди прочего, будут также показаны фильмы-победители.
Подборку фестивальных фильмов можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре PÖFF с 28 ноября.
Кинофестиваль «Темные ночи» представляют Elisa, Nordic Hotel Forum и Toyotam, основными спонсорами являются Forus, National Geographic, Postimees и Cramo.