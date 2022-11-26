Матч между сборными Аргентины и Мексики превратился в настоящее поле битвы, на котором в первом тайме никто так и не смог получить преимущества.
Месси спас сборную от позора!
Для Аргентины победа была крайне важна - все помнят поражение сборной от саудитов, когда Лионелю пришлось оправдываться.
Во втором тайме прессинг продолжается – мексиканцы изначально показали достаточно жесткую и грубую игру, и попытались продолжить в том же духе и в следующие 45 минут.
На 52-й минуте Месси неудачно исполнил штрафной — отправил мяч слишком высоко. 54-я минута – Месси снова пытается забить, но опять безуспешно.
В ходе второго тайма ситуация переломилась – Аргентина в свою очередь начала прессовать мексиканцев, раз за разом атакуя ворота. И на 64-й минуте все получилось! Гол, автором которого стал Лионель Месси - Ди Мария с фланга сделал пас к штрафной, Месси принял мяч и пробил в нижний угол ворот.
87-я минута - еще один гол от Арегнтины Мексике. В этот раз от Энцо Фернандеса.
В этом тяжелейшем матче победа совершенно заслуженно досталась Аргентине. 2:0.