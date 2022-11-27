Фигурное катание, бальные танцы, художественная гимнастика – у всех этих видов спорта есть кое-что общее, о чем, как правило, никто не задумывается. Это костюмы для выступлений, которые шьются для спортсменов практически перед каждым сезоном.
Спортивная мода диктует свои правила
Жесткие стандарты, мода, казусы. А еще бессонные ночи и настоящие головоломки, которые приходится решать модельерам, занимающимся пошивом этой специфической одежды. Ведь в простом магазине вы костюм для выступления не купите. В лучшем случае под светом софитов он просто превратится в безликую тряпочку. В худшем – спортсмена дисквалифицируют за неправильный наряд.
Эстонка поразила своим платьем
«Мне так понравилось первое платье...Темно-темно синее, космическое, от Ольги Рябенко. Но Камила его забраковала. Так жаль. Второе платье из мастерской Lana», - в социальных сетях на полном серьезе обсуждают наряды, которые подготовили фигуристки к сезону. Скажем больше: на костюмы обращают внимание не только зрители и жюри. Например, CNN в начале этого года опубликовало огромную статью, посвященную лучшим нарядам фигуристов. И, что приятно, в эту подборку вошло и необычное и очень красивое платье Эвы-Лотты Кийбус, в котором она выступала сначала на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года, а затем и на Олимпиаде в Пекине.
«Эстонская фигуристка поразила своим платьем, выполненным в стиле 60-х годов и расшитом пайетками. Оно было не только костюмом, но и действительно стильным нарядом: это запоминающийся и модный выбор фигуристки, которая в этом году медали не получила», — написал сотрудник CNN Style Скотти Эндрю о костюме Эвы-Лотты.
«Фигуристы и танцоры на льду знают, что для того, чтобы зацепить судей, нужно больше, чем четверные прыжки (хотя и это неплохо). Спортсмены надевают самые нарядные костюмы – те, что вы видите на Олимпиаде», - говорится в статье, где описываются 11 нарядов.
Но для художника-модельера Оксаны Эгбе костюм Эвы-Лотты стал настоящим вызовом – расшитая пайетками ткань не тянется, а наряд нужно было скроить таким образом, чтобы он не мешал спортсменке выступать. Надо отдать мастеру должное – костюм сидел как влитой и действительно произвел фурор.
Но как это все шьется?
«Сейчас можно реализовать практически любую фантазию, - говорит дизайнер-модельер Тамара Дзманашвили. – Я начинала работать еще во времена Советского Союза, и из материалов у нас был только ситец. Иногда в качестве благодарности клиенты добывали «с базы» какие-то ткани, благодаря которым мы и выкручивались. На лайкру, без которой сейчас костюм немыслим, не было даже намека».
Тамара вспоминает, что тогда сшить вещь, которая сидела бы на фигуре как влитая, было нереально. Возможности появились, лишь когда народ начал выезжать за границу, и первыми вестниками стали танцоры, которые работали на круизных кораблях и по контрактам.
«Я помню, как снаряжала одну девочку в Японию: она ехала туда по контракту и для работы ей были нужны костюмы, — рассказывает Тамара. – Обшивала ей мехом простой бюстгалтер, колдовали над купальниками, что-то из старых вещей распарывалось и кромсалось. Иногда мне привозили ткани из загранки, как правило, из Финляндии. Вот они были волшебными, мерцающими, с переливами».
Специальных машин для шитья эластичной ткани не было, портные придумывали варианты буквально на ходу: строчили и в растянутом виде, и по резиночке, чтобы изделие хоть как-то держало форму и стягивалось.
«Конечно, подключались связи. Например, чтобы сделать настоящий плоский трикотажный шов, нужно было искать знакомых, работающих на «Марате». Такой шов могли сделать только там», - вспоминает Тамара.
Все жестче и жестче
Эти проблемы давно канули в Лету и сейчас нет никаких проблем ни с тканями, ни со швейными машинами. Фантазия, умелые руки и...
...в 1988 году американская фигуристка Деби Томас совершила революцию: надела комбинезон. Но восстание быстро подавили, и после ее выступления девушкам запретили выступать в костюмах без юбок. Запрет был снят только в 2003 году. И в 2006 году российская фигуристка Ирина Слуцкая выступала на Олимпийских играх именно в комбинезоне. Комбинезоны любят такие звезды, как пятикратная чемпионка Европы Каролина Костнер, французская чемпионка Маэ Беренис Мейте, а таже Ванесса Джеймс.
«Но с комбинезонами нужно быть очень осторожными, — предупреждает тренер по фигурному катанию Алена Лазарева (школа фигурного катания Talveunistus). – На малышах еще нормально смотрится. Но на взрослых опасно. Такой костюм требует идеальной фигуры. Если есть какие-то недостатки, комбинезон их лишь подчеркнет».
Несмотря на кажущуюся свободу, спорт вообще очень косервативен. А в отношении костюмов существует жесточайший регламент. Разумеется, речь идет об основных «красивых» дисциплинах: фигурном катании, гимнастике, бальных танцах.
Например, у фигуристов костюм не должен создавать эффекта излишней наготы, он должен быть скромным, соответствовать характеру танца, но при этом не должен быть театральным. Кроме того, мужчины не могут выступать в костюмах без рукавов и в леггинсах.
Прикройте попу!
Гимнастам тоже нелегко. Долгое время гимнастические купальники были простыми и однотонными, но потом всем стало скучно и костюмы для выступления гимнасток стали настоящим полигоном для фантазии. Однако фантазии показалось мало, а появление сетки лишь подстегнуло жажду творчества, так что купальники с каждым годом становились все откровеннее. Пока наконец Международная федерация гимнастики не спохватилась и не ввела с января 2022 года весьма жесткие требования к костюму, особенно к его нижней части: «область таза/промежности должна быть покрыта тканью». Ягодицы должны быть закрыты на две трети. Никакой сетки телесного цвета не допускается. Любопытно, что в регламенте даже прописали запрет на использование в костюме светодиодов.
«У нас сейчас просто очередь – все несут корректировать купальники, нужно закрывать боковые вставки, декорировать открытые зоны. Если честно, я рада, потому что в последнее время эти костюмы уже были чрезмерно открытыми, выглядело некрасиво и с эстетической точки зрения, — рассказывает Юлия Панкратова, хозяйка ателье Joie Sport, специализирующемся на пошиве костюмов для спортсменов. – Так что сейчас все исправляем, чтобы не сняли баллы, ведь оценивается не только техника, но и общий вид спорстмена, то, как он представляет программу».
Дисквалификация за цвет
Самый сложный регламент действует в бальных танцах. Для каждой возрастной категории предусмотрен свой наряд, и боже упаси что-то нарушить – расписано все, вплоть до расположения декоративных элементов.
«Костюмы для бальных танцев шьются по определенным правилам, которые акцептованы Международной федерацией бальных танцев. Например, дети до 10 лет могут танцевать только в одноцветных костюмах. У мальчиков брюки и рубашка-боди, которую можно сочетать с галстуком или бабочкой. У девочек однотонное платье. Чем взрослее танцоры, тем больше послаблений к костюмам», - объясняет Артем Смирнов, руководитель танцевального клуба Mereklubi TK.
При этом правила иногда меняются и за ними нужно следить в оба глаза, чтобы спортсмена не дисквалифицировали.
«Недавно мы ездили на международные соревнования в Штутгарт, - вспоминает Артем. – Сшили девочке к выступлению новое платье, причем все правила изучили досконально. Накануне выступления показываю платье главному судье, который курирует в том числе и эти вопросы, и получаю от него отказ. Потому что платье черного цвета. Как?! Ведь запрещен только бежевый! Мы же изучили стандарты вдоль и поперек...»
Как оказалось, правила изменились, и с 2022 года в этой возрастной группе нельзя использовать костюмы телесного и черного цветов. Спортсменам пришлось экстренно искать замену наряду, к счастью, все нашлось и выступление состоялось. Но дисквалификация за несоответствие костюма – вещь вполне реальная.
«С соревнований сразу не снимут, но вынесут предупреждение. Если ко второму туру оно не будет учтено, пару снимают», - поясняет Артем.
Дело в блестках
У бальных танцоров постарше жесткие требования к платьям смягчаются. И на соревнованиях мы можем видеть настоящие шедевры: результат кропотливой работы портных и дизайнеров. Кстати, пошивом таких платьев занимаются целые ателье, разрабатываются специальные ткани – в общем, это настоящая индустрия.
«Мода постоянно меняется, - говорит Артем. – Например, в девяностых в моде были перья – практически каждое платье было ими украшено. Потом был период пышнейших юбок, а затем наоборот – начали шить практически обтягивающие платья. Все меняется, причем быстро. Сейчас в моде более легкие ткани, а из хитов - большие веера из перьев, которые крепятся на локтях».
Легким движением руки
Но все это невозможно создать без портных, которые реализуют замыслы тренеров и спортсменов.
«Программа начинается с музыки, — рассказывает Алена Лазарева. – Потом придумывается костюм, делаются наброски. Согласовываем наряд со спортсменом, родителями. Как правило, дети особо не капризничают, но некоторые хотят выбрать цвет. К этому мы всегда прислушиваемся».
«Старшим уже вообще все равно, — добавляет Юлия. – Им главное, чтобы было удобно. Вся концентрация на чисто исполненной программе и результате. Так что особых хлопот они нам не доставляют».
Хлопоты в основном доставляет реализация замысла. Ведь мало найти подходящую ткань. Мало ее раскроить. Надо, чтобы все это не только село по фигуре, но еще и было максимально удобным для спортсмена. Кстати, в скобках: именно поэтому боди в спорте не является прерогативой девочек. Для танцоров и фигуристов боди – неотъемлемая часть костюма просто потому, что рубашка при движении не должна выбиваться. Ни один ремень с такой задачей не справится.
«Помню, как несколько лет назад шила костюм для одного из наших звездных фигуристов, который должен был выступать под песню Тото Кутуньо Solo l italiano, — вспоминает Тамара Дзманашвили. — Костюм мы задумали классический: брюки, пиджак, рубашка, галстук, шарф».
Вот только надеваться все это должно было практически одним движением – перед выступлением у спортсменов нет времени разбираться со всевозможными застежками, слоями, молниями и прочим. Нужно было создать впечатление, что это все отдельные элементы, тогда как на самом деле костюм являлся одним целым.
«Для меня это стало настоящей задачей: как сделать так, чтобы брюки плавно переходили в рубашку, жилетка тоже как-то к ней крепилась, а над всем этим еще и пиджак, — рассказывает Тамара. — Пришлось подумать над внутренней архитектурой, ведь костюм костюмом, но нельзя забывать и о безопасности. Костюм не должен мешать спортсмену или стать причиной травмы. Представьте, что будет, если галстук или пола фрака при вращении прилетят в лицо... А если что-то отвалится и спортсмен на всем ходу влетит коньком в эту деталь? Но при этом все должно быть максимально настоящим – если галстук, то галстук, а не принт. И так далее».
Сияющие ночи
Когда костюм готов, когда основные примерки позади, начинается самое интересное – декорирование. Вышивка, аппликации, блестки, переходящие один в другой тона – все то, что мы видим на выступлении, является итогом многочасовой работы портных.
«Сейчас, конечно, стало легче, - рассказывает Юлия Панкратова. – Раньше не было ничего, приходилось вручную делать элементарную вышивку. Помню, как с кукольных нарядов отпарывали пайетки, чтобы нашить их на костюм – ничего же не было! Придумывали на ходу. А когда появились пайетки, с одной стороны, стало лучше, но с другой – превратило жизнь в ад: чтобы расшить костюм, требовались многие часы кропотливейшей работы».
Сейчас на помощь пайеткам пришли стразы.
«Это спасение, - смеется Тамара Дзманашвили. – Они наклеиваются на ткань, экономится время. Но это тоже очень кропотливая и тонкая работа».
Делается это так. Деталь будущего костюма в чуть растянутом виде прикалывается к поверхности. Растянуть ткань нужно для того, чтобы сымитировать натяжение тела. Если так не сделать, стразы поотваливаются уже на первом прокате.
«Затем по эскизу выкладываются стразы, весь рисунок. И боже упаси, если в этот момент что-то зацепить. Все эти часы работы улетят коту под хвост, у меня один раз такое было, — вспоминает Тамара роковой костюм. – Я чуть с ума не сошла! Все эти сотни стразиков пришлось заново выкладывать на ткани».
Когда рисунок выложен, берется специальный паяльничек и начинается второй этап работы – наклеивание блесток. «Если стразы дешевые, слой клея на них толще и при наклеивании будет вылезать за границы. Нужна сноровка. Я обычно такую работу оставляю на вечер, потому что возиться можно часами, а днем все-таки клиенты и основная работа», — добавляет Тамара.
Не каждый справится
Пошив таких костюмов – дело непростое и далеко не каждая портниха с этим справится. Начать с того, что для эластичных тканей нужны специальные машинки. А продолжить тем, что нужно учитывать абсолютно все нюансы.
«Мне иногда приносят красивые костюмы на доработку, а я вижу, что сетка скроена неправильно, то есть спортсмену неудобно, — отмечает Юлия. – Опытные портные, которые работают со спортсменами, знают, как и что делать, чтобы было комфортно, идеально сидело и помогало выступать – у некоторых спортсменов от наряда зависит и моральный дух. Знаю, что многие девочки идут в гимнастику или танцы, чтобы только была возможность одеваться в такие наряды!»
«Что касается танцоров, то крой костюмов у них особый, — рассказывает Артем. - Нужно понимать, что одежда шьется на танцующего человека. То есть это немного другие линии. Если прийти с таким заказом к обычному портному, он сошьет обычный костюм. И при подъеме руки плечо фрака будет некрасиво задрано. А нам надо избегать этого, ведь поднятые руки — наша рабочая позиция. Поэтому крой другой и особенность танцевального фрака в том, что он выглядит хуже, когда танцор стоит, а идеальным становится именно в движении».
Многая лета
Минимальная цена спецпошива – несколько сотен евро. Потолка нет. Кто-то готов потратить на наряд несколько тысяч евро, кому-то и 50 евро кажутся расточительством. Именно поэтому костюмы часто меняют владельцев – не все могут позволить себе дорогое удовольствие, а наряд, который надевается лишь несколько раз за сезон, как правило, очень долго сохраняет идеальный вид.
«Обычно костюм шьется к сезону, — говорит Алена Лазарева. – То есть летом уже начинаем готовить программу, и значит к началу сезона костюм должен быть готов. В нем спортсмен будет выступать все то время, что катает программу. Конечно, никто не запрещает сшить и второй комплект, но, как правило, одна программа – один костюм».
Чаще всего «отработавший» наряд по завершении сезона просто продают – нет смысла держать в шкафу то, что уже свое отслужило.
«Поэтому не стоит бояться стоимости платьев для бальных танцев, — добавляет Артем Смирнов. – Да, это недешево, но потом платье можно продать – они пользуются спросом и не залеживаются, в профильных группах очень часто появляются объявления о продаже».
Так что тренеры и портные очень часто видят костюмы для выступлений, которые годами не выходят из ротации.
«Ой, есть такие... уже запомнившиеся, — смеется Алена Лазарева. – Например, костюм Розовой пантеры – он универсальный, из моды не выходит».
«А я совсем недавно видела платье, которое шилось лет пять назад, — добавляет Юлия. – В Тарту девочка выступала, причем костюм был сшит изначально под ирладскую музыку, а в этот раз его использовали с другим музыкальным сопровождением и получилось тоже очень интересно».
Тамара Дзманашвили отмечает, что специально не следит за костюмами, но если вдруг видит свое изделие, первым делом оценивает состояние: не надо ли чего-то подшить, подправить. «Если вижу, что можно что-то изменить или освежить, приглашаю к себе на доработку».