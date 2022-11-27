Спортивная мода диктует свои правила

Вот только надеваться все это должно было практически одним движением – перед выступлением у спортсменов нет времени разбираться со всевозможными застежками, слоями, молниями и прочим. Нужно было создать впечатление, что это все отдельные элементы, тогда как на самом деле костюм являлся одним целым.

«Для меня это стало настоящей задачей: как сделать так, чтобы брюки плавно переходили в рубашку, жилетка тоже как-то к ней крепилась, а над всем этим еще и пиджак, — рассказывает Тамара. — Пришлось подумать над внутренней архитектурой, ведь костюм костюмом, но нельзя забывать и о безопасности. Костюм не должен мешать спортсмену или стать причиной травмы. Представьте, что будет, если галстук или пола фрака при вращении прилетят в лицо... А если что-то отвалится и спортсмен на всем ходу влетит коньком в эту деталь? Но при этом все должно быть максимально настоящим – если галстук, то галстук, а не принт. И так далее».

Фото: Inna Melnikova

Сияющие ночи

Когда костюм готов, когда основные примерки позади, начинается самое интересное – декорирование. Вышивка, аппликации, блестки, переходящие один в другой тона – все то, что мы видим на выступлении, является итогом многочасовой работы портных.