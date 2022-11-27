Неделя до отказа от российской нефти. Запад не может согласовать главное исключение из тотального эмбарго

В этом и есть цель западных санкций - лишить Россию средств на агрессивную войну против Украины, развязанную в феврале 2022 года по велению Путина.

Помимо нефти под самые масштабные в истории санкции санкции попали финансы, торговля и даже сам Путин. Однако Запад, и прежде всего ЕС, двигаются по этой новой для мировой практики территории осторожно, пытаясь найти тонкий баланс между желанием отбить у Кремля охоту нападать на соседей и собственными интересами.

Послабления и исключения

Санкции против России уже углубили постковидный кризис на Западе, и Кремль открыто говорит, что рассчитывает выйти победителем из этого противостояния, поскольку надеется, что экономическая война с Россией приведет Европу к «деградации и смене элит», как выразился Путин.

Запад также обеспокоен последствиями вынужденного резкого разрыва торговых связей с Россией, и поэтому под санкции до сих пор не попали ни часть металлов, ни уран, ни многие добывающие компании, ни продовольствие, ни банки, через которые ведутся расчеты за все это. И главное – под санкции не попал российский газ, полностью отказаться от которого Европа не в силах.