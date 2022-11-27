Галерея ⟩ Подходит для детей и взрослых: в Эстонии открылся большой игровой центр

Не все дети Раквере смогут играть там одновременно, но места в центре предостаточно: теоретически поместится до 250 маленьких любителей игр. Только в городке для лазания одновременно могут разместиться 150 детей.

Дети очень ждали открытия игрового центра. Центр Hurraa открылся в субботу в 12 часов, но некоторые уже в 10 часов сидели дома на низком старте – такие разговоры велись у дверей. А несколькими днями ранее люди заглядывали в окна, чтобы узнать, готов ли уже центр к открытию?

Руководитель Hurraa Mängumaa Кятлин Митендорф сказала, что туда могут прийти как совсем маленькие дети, так и взрослые люди всех размеров. «Мы проверили. Могу подтвердить, что батуты выдерживают и прыжки крупного мужчины, – заверила она. – Взрослые также могут тренироваться у нас, если захотят».

Помимо батутов, в игровом центре есть, как уже упоминалось, комплекс для лазания и три комнаты для празднования дней рождения. Также открыто кафе.

«Вместе с Юлией Елисеевой мы начали этот проект еще в 2018 году, – сказал Митендорф. – Это заняло время, но в итоге удалось все сделать. Идея возникла из-за того, что моим детям негде было играть и шуметь».