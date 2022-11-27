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Разница в 800 евро: где в Эстонии зарабатывают больше всех?

rus.postimees.ee
Разница в 800 евро: где в Эстонии зарабатывают больше всех?
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Евро. Снимок иллюстративный.
Евро. Снимок иллюстративный. Фото: Toomas Huik

По данным Департамента статистики, средняя месячная брутто-зарплата в третьем квартале 2022 года составила 1679 евро, то есть была на 8,1% больше, чем в это же время в прошлом году. Если сравнивать по уездам, самая высокая средняя зарплата в Харьюмаа (1826 евро), а самая низкая – на Хийумаа – 1097 евро. 

Самая высокая месячная брутто-зарплата по-прежнему в Харьюском (1826 евро) и Тартуском уезде (1651 евро), а самая низкая — в Валгаском (1194 евро) и Хийуском уезде (1097 евро).

За год зарплаты более всего выросли в Ида-Вируском (на 17,2%) и Пыльваском уезде (на 12,4%).

В сравнении с третьим кварталом прошлого года средняя месячная брутто-зарплата понизилась в Ляэнеском (0,1%), Валгаском (2,1%) и Хийуском уезде (7,0%).

Рейтинг средней зарплаты по уездам

  1. Харьюмаа 1826 евро
  2. Тартумаа 1651 евро
  3. Вильяндимаа 1438 евро
  4. Ярвамаа 1426 евро
  5. Пярнумаа 1422 евро
  6. Рапламаа 1414 евро
  7. Ида-Вирумаа 1383 евро
  8. Ляэне-Вирумаа 1374 евро
  9. Пыльвамаа 1366 евро
  10. Йыгевамаа 1340 евро
  11. Ляэнемаа 1337 евро
  12. Сааремаа 1327 евро
  13. Вырумаа 1297 евро
  14. Валгамаа 1194 евро
  15. Хийумаа 1097 евро
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