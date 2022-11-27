По данным Департамента статистики, средняя месячная брутто-зарплата в третьем квартале 2022 года составила 1679 евро, то есть была на 8,1% больше, чем в это же время в прошлом году. Если сравнивать по уездам, самая высокая средняя зарплата в Харьюмаа (1826 евро), а самая низкая – на Хийумаа – 1097 евро.
Разница в 800 евро: где в Эстонии зарабатывают больше всех?
Разница в 800 евро: где в Эстонии зарабатывают больше всех?
Самая высокая месячная брутто-зарплата по-прежнему в Харьюском (1826 евро) и Тартуском уезде (1651 евро), а самая низкая — в Валгаском (1194 евро) и Хийуском уезде (1097 евро).
За год зарплаты более всего выросли в Ида-Вируском (на 17,2%) и Пыльваском уезде (на 12,4%).
В сравнении с третьим кварталом прошлого года средняя месячная брутто-зарплата понизилась в Ляэнеском (0,1%), Валгаском (2,1%) и Хийуском уезде (7,0%).
Рейтинг средней зарплаты по уездам
- Харьюмаа 1826 евро
- Тартумаа 1651 евро
- Вильяндимаа 1438 евро
- Ярвамаа 1426 евро
- Пярнумаа 1422 евро
- Рапламаа 1414 евро
- Ида-Вирумаа 1383 евро
- Ляэне-Вирумаа 1374 евро
- Пыльвамаа 1366 евро
- Йыгевамаа 1340 евро
- Ляэнемаа 1337 евро
- Сааремаа 1327 евро
- Вырумаа 1297 евро
- Валгамаа 1194 евро
- Хийумаа 1097 евро
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