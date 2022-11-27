Разница в 800 евро: где в Эстонии зарабатывают больше всех?

По данным Департамента статистики, средняя месячная брутто-зарплата в третьем квартале 2022 года составила 1679 евро, то есть была на 8,1% больше, чем в это же время в прошлом году. Если сравнивать по уездам, самая высокая средняя зарплата в Харьюмаа (1826 евро), а самая низкая – на Хийумаа – 1097 евро.