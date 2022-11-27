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Фото и видео ⟩ На помощь отправили семь бригад эстонских медиков: в тяжелом ДТП на Таллиннском шоссе погиб один человек, 26 пострадавших

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На помощь отправили семь бригад эстонских медиков: в тяжелом ДТП на Таллиннском шоссе погиб один человек, 26 пострадавших
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Столкновение автобуса и грузового автомобиля в Айнажи в субботу.
Столкновение автобуса и грузового автомобиля в Айнажи в субботу. Фото: Aculiecinieka foto

В субботу вечером, 26 ноября, в Латвии в Айнажи на Таллиннском шоссе вблизи границы с Эстонией произошло ДТП с участием нескольких транспортных средств, в том числе пассажирского автобуса, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу Латвии (VUGD). На помощь отправили семь бригад эстонских медиков, часть пострадавших были доставлены в Пярнускую больницу. 

Столкнулись автобус, грузовик и автомобиль BMW X5.

В результате ДТП пострадали 26 человек, в том числе три человека получили тяжелые травмы, и один погиб, сообщила в Twitter директор латвийской Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.

Погибшим оказался водитель автобуса из Эстонии. Подробнее читайте здесь

23 человека получили травмы средней или легкой степени тяжести. С места происшествия пострадавшие были доставлены в Видземскую больницу, Пярнускую больницу и Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу.

Помощь пострадавшим оказывали также семь бригад эстонских медиков, которые доставили в больницу 11 человек.

На медосмотр в больницы были доставлены по профилактическим целям и 17 человек с травмами, не представляющими опасности для жизни.

В VUGD сообщили, что в субботу, 26 ноября, в 19:20 поступил вызов в Айнажи, где на шоссе Рига – Айнажи произошло ДТП с участием нескольких транспортных средств, в том числе пассажирского автобуса. На месте происшествия из грузовика был освобожден один человек. 

VUGD сообщает в Twitter, что из разбившегося автобуса достали погибшего человека.

Лимбажское самоуправление предоставило автобус, где смогли укрыться люди, которые не пострадали в аварии.

Авария произошла на 80-м километре Таллиннского шоссе (А1).

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