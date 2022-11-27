В субботу вечером, 26 ноября, в Латвии в Айнажи на Таллиннском шоссе вблизи границы с Эстонией произошло ДТП с участием нескольких транспортных средств, в том числе пассажирского автобуса, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу Латвии (VUGD). На помощь отправили семь бригад эстонских медиков, часть пострадавших были доставлены в Пярнускую больницу.
Фото и видео ⟩ На помощь отправили семь бригад эстонских медиков: в тяжелом ДТП на Таллиннском шоссе погиб один человек, 26 пострадавших
Столкнулись автобус, грузовик и автомобиль BMW X5.
В результате ДТП пострадали 26 человек, в том числе три человека получили тяжелые травмы, и один погиб, сообщила в Twitter директор латвийской Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.
Погибшим оказался водитель автобуса из Эстонии. Подробнее читайте здесь.
23 человека получили травмы средней или легкой степени тяжести. С места происшествия пострадавшие были доставлены в Видземскую больницу, Пярнускую больницу и Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу.
Помощь пострадавшим оказывали также семь бригад эстонских медиков, которые доставили в больницу 11 человек.
На медосмотр в больницы были доставлены по профилактическим целям и 17 человек с травмами, не представляющими опасности для жизни.
🇱🇻 Kravas mašīnas un pasažieru autobusa avārija #Aināži (#Latvija). 1 bojā gājušais, 26 ievainoties (3 smagā stāvoklī). pic.twitter.com/JMA96y3XCU— BreakingLV (@breakinglv) November 26, 2022
В VUGD сообщили, что в субботу, 26 ноября, в 19:20 поступил вызов в Айнажи, где на шоссе Рига – Айнажи произошло ДТП с участием нескольких транспортных средств, в том числе пассажирского автобуса. На месте происшествия из грузовика был освобожден один человек.
VUGD сообщает в Twitter, что из разбившегося автобуса достали погибшего человека.
Лимбажское самоуправление предоставило автобус, где смогли укрыться люди, которые не пострадали в аварии.
Авария произошла на 80-м километре Таллиннского шоссе (А1).
‼️ Negadījuma vietā uz Ainažu šosejas (A1, 80. km) pie Svētciema satiksme pilnībā bloķēta. Apbraukšana pa blakus esošo veco šoseju. https://t.co/6H47NEmR4o pic.twitter.com/RNHs4mly1Y— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) November 26, 2022