Фото и видео ⟩ На помощь отправили семь бригад эстонских медиков: в тяжелом ДТП на Таллиннском шоссе погиб один человек, 26 пострадавших

Столкнулись автобус, грузовик и автомобиль BMW X5.

В результате ДТП пострадали 26 человек, в том числе три человека получили тяжелые травмы, и один погиб, сообщила в Twitter директор латвийской Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.

Погибшим оказался водитель автобуса из Эстонии. Подробнее читайте здесь.

23 человека получили травмы средней или легкой степени тяжести. С места происшествия пострадавшие были доставлены в Видземскую больницу, Пярнускую больницу и Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу.

Помощь пострадавшим оказывали также семь бригад эстонских медиков, которые доставили в больницу 11 человек.

На медосмотр в больницы были доставлены по профилактическим целям и 17 человек с травмами, не представляющими опасности для жизни.

🇱🇻 Kravas mašīnas un pasažieru autobusa avārija #Aināži (#Latvija). 1 bojā gājušais, 26 ievainoties (3 smagā stāvoklī). pic.twitter.com/JMA96y3XCU — BreakingLV (@breakinglv) November 26, 2022

В VUGD сообщили, что в субботу, 26 ноября, в 19:20 поступил вызов в Айнажи, где на шоссе Рига – Айнажи произошло ДТП с участием нескольких транспортных средств, в том числе пассажирского автобуса. На месте происшествия из грузовика был освобожден один человек.

VUGD сообщает в Twitter, что из разбившегося автобуса достали погибшего человека.

Лимбажское самоуправление предоставило автобус, где смогли укрыться люди, которые не пострадали в аварии.

Авария произошла на 80-м километре Таллиннского шоссе (А1).