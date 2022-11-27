Задержанные в Швеции шпионы имели в России «интересных соседей»

Задержание предполагаемых российских шпионов в Швеции

Эллиот Хиггинс со ссылкой на документы шведских властей сообщил, что задержанный в Швеции россиянин подозревается в шпионской деятельности против США с 2013 года и против Швеции с 2014 года. Все это время задержанный и его супруга вели в Швеции бизнес по продаже промышленных технологий. Кроме того, имя россиянина фигурировало в списках советских дипломатов, которых в период с 1974 по 1983 год отстранили от работы за шпионаж.